Borna

Am Sonntagabend ist ein bisher unbekannter Mann gegen 20 Uhr in Borna über den Zaun eines Baumarkts gestiegen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete er dabei mehrere Säcke mit Blumenerde und Rindenmulch. Der Mann hörte offenbar die nahenden Polizeikräfte, denn er ließ einen Anhänger an einem Feldweg zurück und flüchtete mit einem Moped. Noch ist nicht klar, auf welche Höhe der Schaden sich beläuft.

Von lvz