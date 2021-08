Borna: Mann wirft Steine gegen Fassaden

Borna

Ein randalierender Mann sorgte am späten Donnerstagabend in der Bornaer Innenstadt für einen Polizeieinsatz. Dass er ausrastete, lag nicht nur an Drogen.

Drogentest schlägt an

Weil ein Mann Steine gegen Haustüren und Fassaden warf, wurden die Beamten 23 Uhr in die Angerstraße gerufen. Der Täter sorgte zudem in Vorgärten für Schäden, riss Blumen heraus. Die Polizisten stellten den Mann Anfang 30 ruhig und unterzogen ihn einem Drogentest. Der fiel positiv aus. Wegen psychischer Probleme wurde der Störer in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Von es