Wenn irgendwo in der Luft so etwas wie ein Flugzeug zu hören ist, will sie in den Keller. Weil es das Geräusch ist, mit dem für Oksana Sulyman der Krieg begann. Am 24. Februar in Irpin, der Bornaer Partnerstadt in der Ukraine.

Dort stand die 44-Jährige wie jeden Tag recht früh auf, so gegen 5 Uhr. „Dann habe ich eine Explosion gehört“, erzählt die Mutter zweier Kinder. Sie spricht sehr gut deutsch. Und sie ist diejenige, die maßgeblichen Anteil daran hat, dass mittlerweile mehr als 100 Menschen aus der 47 000-Einwohner-Stadt bei Kiew Zuflucht in Borna gefunden haben.

Anruf des Irpiner Bürgermeisters

Sie war bereits mehrfach in der Wyhrastadt. Sie ist gewissermaßen die Chefdolmetscherin, wenn sich Bornaer und Irpiner treffen. In besseren Zeiten zum Gedankenaustausch und zum Feiern. Aber auch zur praktischen Hilfe. Um die geht es jetzt wieder, noch viel grundlegender als bisher. Es war der Irpiner Bürgermeister Aleksandr Markushin, der seine Bornaer Amtskollegin Simone Luedtke (Linke) nach Kriegsausbruch darüber informierte, dass sich viele Leute aus seiner Stadt in den Westen und damit Richtung Borna auf den Weg gemacht hatten.

Oksana Sulyman (7. v. l.) beim Besuch einer Delegation von Lehrern aus Irpin vor dem Bornaer Rathaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Deutsch in Nürnberg gelernt

Oksana Sulyman sollte weiterhin die Beziehungen von Irpin zu senn Partnerstädten, neben Borna auch Pisz in der Nähe von Warschau in Polen und Alytus in Lettland, koordinieren. Das ist schon seit Jahren die Aufgabe der Frau, die Deutsch in der Schule und auf der Universität, vor allem aber bei zwei Semestern an der Nürnberger Universität gelernt hat. Nur, dass es diesmal nicht um freundschaftliche Besuche, sondern um Leben und Tod ging.

Flüchtlinge stehen im Stau

Eigentlich wollte die 44-Jährige mit ihrer Familie in Irpin bleiben. Da aber drängten andere Einwohner schon und wollten weg. „Alle standen im Stau.“ An den Tankstellen mussten die Fahrzeuge drei Stunden warten. Dabei hoffte Sulyman zu diesem Zeitpunkt wie andere auch noch, „dass das alles ein Missverständnis ist“. Es war die Zeit, als sie von Steve Meiling erfuhr, dem Bornaer Feuerwehrmann, der auf dem Weg zu seiner Frau nahe Kiew beschossen wurde und ins Krankenhaus kam. Also kümmerte sie sich auch um ihn.

Panik, Not und Tränen

Überhaupt wurde Oksana Sulyman zur Kümmerin, zur Organisatorin. Ihre Telefonnummer wurde veröffentlicht, und immer wieder meldeten sich Leute aus Irpin, die raus aus dem Kriegsgebiet wollten. „Es gab viel Panik, viel Not, viele Tränen und große Schmerzen.“

Mittlerweile war sie mit ihrer Familie bei Verwandten in Luzk gelandet, einer Stadt in der West-Ukraine. Hier wurde sie zur Ansprechstelle für Irpiner, die fliehen wollten oder – schlimmer gesagt – mussten. So ging es um etwa 100 Senioren, die aus dem Kriegsgebiet gebracht werden mussten. Es gab immer wieder Anrufe von Leuten, die an der Grenze zu Polen standen und nicht weiter wussten.

Gebraucht in Borna

Als Sulyman mit ihren beiden Töchtern Slata und Sorjana in den Westen des Landes geflohen war, konnte sie nur wenige Sachen mitnehmen wie einen Rucksack, in dem sich die Pässe befanden. Und an sich wollte sie in ihrer Heimat bleiben: „Ich wollte nicht ins Ausland gehen.“

Aber da war auch Oberbürgermeisterin Luedtke, die sie bat, nach Borna zu kommen. Weil sie hier noch mehr und auf ganz andere Weise benötigt würde. „Wir brauchen Deine Hilfe“, sagte die Rathauschefin. Vor allem als Übersetzerin sowie zudem weiterhin als Ansprechpartnerin und Koordinatorin für die Ukrainer in Borna.

Chatgruppe für die Ukraine

Es gibt eine Chatgruppe für die Ukrainer, in der sie sich austauschen. Die Dolmetscherin, die so viel mehr ist als nur Sprachmittlerin, sagt: „Ihr macht sehr viel für uns.“ Borna habe perfekt reagiert, etwa mit der Abholung von Flüchtlingen an der polnischen Grenze.

Dabei bleibt bei Sulyman immer die Sorge um die restliche Familie zu Hause in der Ukraine. Um die Schwiegereltern, zu denen der Kontakt schwierig ist, weil es häufig keinen Handyempfang dort gibt.

Symbol für die Beziehungen nach Borna

Zu den wenigen Kleidungsstücken, die sie vor ihrer überstürzten Abreise aus der Heimatstadt greifen konnte, gehört ein T-Shirt. Beschriftet mit kyrillischen Buchstaben. Es handelt sich um den Schriftzug der Freiwilligen Feuerwehr Irpin. Ein Symbol, das für die besonderen Beziehungen zur Partnerstadt Borna steht. Der Brandschutz in Irpin wurde einst mit Hilfe der Freiwilligen Bornaer Feuerwehr organisiert. Jetzt muss sich die Beziehung der beiden Städte wieder bewähren.

