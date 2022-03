Borna

Seit der letzten Kommunalwahl sitzt er im Bornaer Stadtrat. Jetzt will er mehr: Michael Krause, Jahrgang 1962, tritt für die AfD als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl an. In Borna, sagt er, muss es mehr Sauberkeit geben. Dabei war der Mann, der seinen Lebensunterhalt als Geschäftsführer einer Zaunbaufirma verdient, lange Jahre politisch eher nicht aktiv.

Lebenspläne verhagelt

Zu DDR-Zeiten allerdings war es die Politik, die ihm seine Lebenspläne verhagelte. Krause fuhr als Vollmatrose auf den Schiffen der DDR-Hochseefischereiflotte über die Weltmeere. Aber damit war es vorbei, als er seinen anderthalbjährigen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee absolvierte. Die Staatsmacht ließ ihn nicht mehr hinaus in die Welt, und Krause arbeitete als Schlosser im Zwickauer Trabantwerk. Seinen Wohnsitz in Zedtlitz gab er dabei nicht auf, hier ist er heute noch zu Hause.

Ausreise 1989

Aufgeben musste er aber seinerzeit die Hoffnung, wieder in See zu stechen. Zwar rückte wegen seiner Beschwerden selbst der DDR-Handelsminister in Zwickau an. Er vertröstete Michael Krause aber nur, sodass der am Ende einen Ausreiseantrag stellte. 1989 war es dann so weit für den Mann, der heute für die AfD auch im Kreistag sitzt und im Kreisvorstand der Partei Sicherheitsbeauftragter ist. Drei Tage, bevor Ungarn die Grenze für DDR-Bürger Richtung Österreich öffnete, verließ Krause die DDR. Er landete in Braunschweig und später beim Flugzeugbauer Airbus in München. Später kehrte er wieder zurück in den Bornaer Süden.

In Borna fehlt die Sauberkeit

Dass er zur AfD kam, erklärt er mit den Personalproblemen, die er als Unternehmer immer wieder und speziell mit jungen Leuten hatte. Die seien „unzuverlässig und auch faul“. Auch die Migrationswelle 2015/2016 habe bei der Entscheidung für seine Partei eine Rolle gespielt, ebenso wie Deutschlands Platz in der EU: „Da sind wir nur der Zahlmeister.“ Was ihn in Borna stört, ist die fehlende Sauberkeit. Michael Krause möchte, „dass sich das ändert, besonders auch in den Ortsteilen“, als deren Vertreter er sich sieht.

„Kein Leben in Borna“

Außerdem sei „in Borna kein Leben“. Krause spricht von „Gaststättensterben“. Er möchte den Gewerbeverein fördern, „das wäre mein Hauptanliegen“. Zudem spricht er sich gegen die Nutzung von Ackerflächen für Wohnraum aus.

Alle Ukrainer aufnehmen

Hatte er mit den Migranten, die vor sechs, sieben Jahren nach Deutschland kamen, Probleme („Von denen waren die wenigsten Flüchtlinge.“), so ist das jetzt mit den Vertriebenen aus der Ukraine anders. „Die sollten wir alle aufnehmen.“

Vier Kandidaten

Für die Oberbürgermeisterwahl in Borna gibt es damit nun vier Bewerber. Neben Krause gehören der SPD-Ortsvereins- und Stadtratsfraktionsvorsitzende Oliver Urban und der frühere Stadtrat Sebastian Stiehler (parteilos) zu den Herausforderern von Amtsinhaberin Simone Luedtke (Linke). Der Urnengang findet am 12. Juni statt.

Von Nikos Natsidis