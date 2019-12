Borna: Modellbahnausstellung fällt aus

Borna

Weihnachten und Modelleisenbahn – das gehörte in unseren Breitengraden jahrzehntelang zusammen. In Borna auch noch in den heutigen Zeiten, in denen statt kleiner Lokomotiven doch eher Smartphones unter den Christbäumen liegen. Ursache dafür war der Bornaer Modelleisenbahnverein, der immer zwischen Weihnachten und Neujahr zu seiner alljährlichen Ausstellung in die Röthaer Straße einlud. In diesem Jahr allerdings nicht. Die Ausstellung fällt aus.

Grund dafür sind die Arbeiten im Vereinshaus in der Röthaer Straße, das in diesem Jahr ebenso wie das Vereinshaus in der Schulstraße saniert wurde. Gesamtkosten: knapp drei Millionen Euro. In der Folge sollen bis zu einem Viertel der Energiekosten eingespart werden.

Die Modellbahnausstellung ist jedes Jahr bei Besuchern sehr beliebt – doch dieses Jahr fällt die Schau aus. Quelle: Julia Tonne

Modelleisenbahnen eingeschweißt

Für die Modellbahner bedeuteten die Arbeiten, „dass wir das ganze Jahr über nichts machen konnten“, sagt Vereinschef Jens Thieme. Stattdessen mussten die Anlagen, die sich angesichts ihrer schieren Größe nirgendwohin auslagern ließen, staubdicht verpackt und in Folie eingeschweißt werden. Zwar sollen die Arbeiten in dem Gebäude, das schon seit vielen Jahren Domizil der Modellbahner ist, demnächst beendet werden. Die Vorbereitung einer Modelleisenbahnausstellung ist aber nicht mehr möglich.

Bornaer Modellbahner haben 23 Mitglieder

In den letzten Jahren hatte der Verein, der vor 53 Jahren gegründet wurde und aktuell 23 Mitglieder zählt, Besucher unter anderem mit einer Anlage beeindruckt, in deren Mittelpunkt das ehemalige Kraftwerk Thierbach stand. Oder die Modellbahner hatten Dampfmaschinen präsentiert. Immerhin, so Vereinschef Thieme, steht bereits jetzt fest, dass es in zwölf Monaten in Borna wieder wie üblich eine weihnachtliche Modelleisenbahnausstellung gibt. „Die soll etwas Besonderes werden.“

Von Nikos Natsidis