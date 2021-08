Borna

Schwer verletzt kam der 56-jährige Fahrer eines Motorrades am Sonnabend ins Krankenhaus. Der Mann war mit seiner Honda auf der Bundesstraße 93 von Borna in Richtung Thräna/Altenburg unterwegs, als das Motorrad gegen 15.10 Uhr in einer Linkskurve gegen eine Bordsteinkante stieß. Dadurch kam es ins Schleudern und stürzte mit dem 56-Jährigen, der sich verletzte. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro, hat die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag gemeldet.

Von LVZ