Borna: Närrische Zeit beginnt erst nach Feierabend

Borna

Karneval kann eine sehr ernste Angelegenheit sein. Spätestens dann, wenn es um die dienstlichen Verpflichtungen der Protagonisten geht. Konkret in Borna, wenn der Carneval Club Wyhratal (CCW) mit Beginn der närrischen Jahreszeit das Zepter und die Schlüsselgewalt im Bornaer Rathaus übernehmen will. Das passiert zwar der Tradition gemäß am 11.11., allerdings erst nach Einbruch der Dunkelheit – exakt 18.11 Uhr, weil die Karnevalisten aus den südlichen Bornaer Ortsteilen früher, etwa 11.11 Uhr, arbeitshalber verhindert sind.

Pfannkuchen in Borna schon bestellt

Dennoch, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), die sich den närrischen Herausforderungen seit Beginn ihrer Amtszeit tapfer stellt, sofern es sie denn überhaupt gibt: „Wir haben die Pfannkuchen schon bestellt.“ Denn die dürfen auch in diesem Jahr nicht fehlen, ebenso wie anregende geistige Getränke, wenn die neue Saison unter dem Motto „Der CCW lädt ein zum Bummel über den bunten Faschingsrummel“ eröffnet wird.

Der Kinderfasching des CCW war Anfang des Jahres ein Straßenfeger. Zahlreiche Kinder waren bunt kostümiert gekommen. Quelle: julia tonne

Den Job des Bornaer Carneval Vereins übernommen

Immerhin haben die Wyhrataler Karnevalisten, die es seit nunmehr 26 Jahren gibt, den Job des vormaligen Bornaer Carneval Vereins (BCV) übernommen. Der hatte in seinen besten Zeiten, die etwa anderthalb Jahrzehnte zurückliegen, Hunderte Bornaer an einem 11.11. auf den Markt gelockt, bevor er von der städtischen Bühne verschwand. Tempi passati, und so gehört es jetzt zu den Verdiensten des CCW, die närrische Fahne in Borna hochzuhalten.

Auftrittsort in Borna fehlt

Dabei stoßen die Narren um die Vorstandsmitglieder Jan und Bianca Kriegler sowie Kathrin Wehrmann allerdings an Grenzen. Etwa dann, wenn es um Auftrittsmöglichkeiten in Borna geht.Zwar gastieren die Karnevalisten seit Jahren erfolgreich jede Saison zweimal im Gasthof Bubendorf und außerdem im Lobstädter Kastanienhof; in Borna aber lässt sich nichts Vergleichbares finden. „Wir bräuchten einen Saal, in den 120 oder auch 180 Leute reingehen“, sagt Jan Kriegler. In Bubendorf passen 140 Leute rein, in Lobstädt 200.

Immerhin: Einen Kinderfasching soll es in Borna geben – und zwar am 1. März. Und für die nächste Saison plant der CCW dann doch eine Abendveranstaltung in der Stadt.

Bornaer Tanzelfen sind mit von der Partie

Zunächst aber steht der Saisonauftakt am 11.11. an. Dann sind neben dem Elferrat und der Funkengarde auch die Funkenmariechen mit von der Partie, hinter denen sich die Bornaer Tanzelfen verbergen. Gezeigt werden auch Teile des neuen Programms, das in der Regel ein Gemeinschaftswerk der Vereinsmitglieder ist.

Von Nikos Natsidis