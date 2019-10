Borna: Neuapostolische Kirche feiert im nächsten Jahr Jubiläum

Borna

Für die Neuapostolische Kirche Borna (NAK) war es ein großer Schritt. Erstmals nahm die Gemeinde an einem ökumenischen Gottesdienst teil – im Rahmen des Sächsischen Landeserntedankfestes Anfang Oktober. Im nächsten Jahr feiert die Kirche, die in und um Borna 226 Mitglieder zählt, ihr 90-jähriges Bestehen.

Ausbreitung über Hamburg in ganz Deutschland

Die NAK wird im Gegensatz zur evangelischen und katholischen Kirche von Aposteln wie Lothar Blume geleitet. Der 64-jährige Diplomingenieur ist seit Mitte der 80er-Jahre in Borna im Amt: „Die Geschichte der Apostel ist mit Jesus keineswegs zu Ende gegangen.“ Zwar sei das Apostelamt gegen Ende des ersten christlichen Jahrhunderts ausgestorben, aber in der Bibel sei von mehr als nur den zwölf Apostel von Jesus die Rede.

Ein Gedanke, an den die Begründer der heutigen Neuapostolischen Kirche im 19. Jahrhundert in Großbritannien anknüpften. Von dort breitete sich die neue Glaubensgemeinschaft über Hamburg in ganz Deutschland und rund um den Globus aus.

Aufnahme von der 80-Jahr-Feier der Neuapostolischen Kirche in Borna. Quelle: Wolfgang Riedel

Keine Wohnungsmission mehr

„Apostel heißt Gesandter“, so Lothar Blume. Von den weltweit neun Millionen Mitgliedern der Kirche, die vom derzeitigen Stammapostel Jean Luc Schneider geleitet wird, leben 330.000 in Deutschland. Neben Aposteln, die nur von anderen Aposteln ernannt werden können, gibt es Priester und Diakone. Klingelten die Gemeindemitglieder zur Mission vor Jahrzehnten ebenso wie auch die Zeugen Jehovas an fremden Wohnungen, gehört das mittlerweile nicht mehr zur Praxis. Zur Kirche könne gehören, „wer getauft ist“, allerdings nicht zwingend in der NAK.

Lesen Sie auch

Die kam in Borna 1930 zunächst in Räumen in der Kaserne, dem heutigen Landratsamt in der Stauffenbergstraße, unter. Später kam die Gemeinde in der damaligen Turnerstraße, der heutigen Röthaer Straße zusammen. Als das Hochhausviertel entstand, wurde der Kirche ein Baugrundstück in der Oststraße zugewiesen, so Lothar Blume. Die heutige Kirche entstand, zu DDR-Zeiten nicht ungewöhnlich, in Eigenleistung, wobei auch Fenster und Türen aus der Turnerstraße verwendet wurden. Baumaterial kam zudem auch aus Blumroda.

Weihnachtskonzert am 7. Dezember

Immerhin, sagt Lothar Blume, der in einer neuapostolischen Familie aufwuchs, „wurden wir zu DDR-Zeiten weitgehend in Ruhe gelassen“. Das Einzugsgebiet der Kirche in Borna erstreckt sich auch auf Bad Lausick und Oelzschau. Das Weihnachtskonzert gehört jedes Jahr zu den Höhepunkten im Gemeindeleben. In diesem Jahr wird dabei am 7. Dezember ein Kindermusical aufgeführt.

Von Nikos Natsidis