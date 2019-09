Borna: Neuer Aldi-Markt wird 2020 fertig

Borna

Die Arbeiten am neuen Aldi-Markt an der Kreuzung Sachsenallee/ Leipziger Straße in Borna beginnen im nächsten Jahr. Das hat die Pressestelle von Aldi-Nord auf LVZ-Anfrage mitgeteilt. Bereits in diesem Jahr sollen notwendige Abrissarbeiten auf dem Gelände beginnen, auf dem auch eine Filiale der Drogerie-Kette DM entstehen soll. Dafür hatte der Bornaer Stadtrat auf seiner letzten Sitzung die Weichen gestellt, als er den Bebauungsplan dafür beschloss.

1200 Quadratmeter Verkaufsfläche in Borna

Der Discounter errichtet einen Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 1200 Quadratmetern. Die Pläne seien Teil der Modernisierung im gesamten Bereich von Aldi-Nord, die nach dem aktuellen Filialkonzept erfolge, heißt es weiter. Der neue Markt habe breitere Gänge und ein größeres Angebot an Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren. Er entspreche den aktuellsten Gebäudestandards.

Fotovoltaik auf dem neuen Bornaer Aldi-Markt

Dazu gehöre auch die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach sowie eine Wärmeverbundanlage. Der neue Markt komme damit ohne die Nutzung fossiler Energieträger aus.

Andere Aldi-Märkte in Borna schließen später

Zu den Kosten für den neuen Markt macht der Discounter keine Angaben. Er soll noch im nächsten Jahr eröffnet werden. Erst danach werden die beiden bisherigen Aldi-Märkte in der Lausicker und der Lobstädter Straße geschlossen.

Heftige Diskussionen in Borna

Vor zwei Jahren hatte es in Borna heftige Diskussionen über die Neubaupläne von Aldi gegeben. Der Discounter wollte sich ursprünglich auf dem Gelände der früheren Reithalle am Breiten Teich niederlassen, hatte aber nach massivem Widerstand vieler Bürger Abstand davon genommen.

Von Nikos Natsidis