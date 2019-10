Borna: Neuer Kunstrasen fürs Harbigstadion

Borna

Der Kunstrasenbelag im Bornaer Rudolf-Harbig-Stadion soll erneuert werden. Ein entsprechender Beschlussantrag liegt dem Stadtrat vor, der am Donnerstag (24.Oktober) zu seiner nächsten Sitzung im Goldenen Stern zusammenkommt. Der Belag wird seit elf Jahren genutzt.

Seit Jahren Schäden im Harbigstadion in Borna

Dabei sind die Schäden an dem Belag keineswegs neu. Bereits 2013 waren auf dem Kunstrasenplatz mit den Maßen 90 mal 55 Meter deutliche Schäden aufgetreten. Nahtstellen waren aufgeplatzt, und an den Elfmeterpunkten, logischerweise besonders häufig strapaziert, senkt sich der Boden. Diese Schäden seien seither regelmäßig behoben worden, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Weil der Platz aber nach wie vor sehr intensiv genutzt wird, traten die Schäden nach recht kurzer Zeit immer wieder auf.

Verletzungsrisiko für Spieler im Stadion in Borna

Im vorigen Jahr musste der Platz sogar für mehrere Tage gesperrt werden. Und obwohl die Stadt mittlerweile mehr Geld für die Wartung und Reparatur des Platzes bereitstellt, dürfte sich der Zustand des Kunstrasens weiter verschlechtern. Das bedeute aber unter dem Strich ein „stark erhöhtes Verletzungsrisiko“ für die Sportler, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Bei denen handelt es sich hauptsächlich um Fußballer. Zwar war ursprünglich geplant, dass der Platz von Fußballern wie von Hockeyspielern gemeinsam genutzt wird; im Endeffekt spielten aber vor allem die Fußballer hier.

174 000 Euro für einen neuen Kunstrasen in Borna

Mittlerweile hat sich der Zustand des Rasens derart verändert, dass ein mechanisches Aufbürsten der Rasenhalme nicht mehr möglich ist. Deshalb wird der Platz so schnell wie möglich erneuert. Kostenpunkt, sofern der Stadtrat zustimmt: 174.000 Euro, von denen 129.000 Euro aus Fördertöpfen stammen. Beim neuen Kunststoffrasen wird kein Kunststoffgranulat verwendet, auch wenn die EU bisher von einem Verbot des Granulats abgesehen hat, das als Füllmaterial auf Kunstrasenplätzen zum Einsatz kommt.

Kunstrasenplätze gelten demFraunhofer-Institut zufolge als drittgrößte Quelle für Mikroplastik in der Umwelt. In Deutschland werden von Sportplätzen mit Kunstrasen jedes Jahr 11.000 Tonnen Mikroplastik abgeben. Das ist dem Institut zufolge siebenmal mehr als durch Kosmetikprodukte entsteht.

Neuer Kunstrasen vielleicht noch in diesem Jahr

Wann es im Harbigstadion einen neuen Kunstrasenplatz gibt, ist noch unklar. Es könne aber durchaus recht schnell gehen, sagt Oberbürgermeisterin Luedtke. Im günstigsten Fall passiere das noch in diesem Jahr.

Von Nikos Natsidis