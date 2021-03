Borna: Niedrige Autobahn-Brücke stoppt Schwerlaster

Borna/Frohburg

Ein Defekt an einer Druckluftleitung konnte den Schwerlast-Transport am Sonntagmorgen zwischen Pflug und Altmörbitz nur für eine Stunde stoppen. An der Autobahn-Anschlussstelle Borna-Nord ergab sich kurz nach sechs ein deutlich gravierenderes Problem: Der Konvoi, der Stahlteile für eine Brücke nach Böhlen bringen sollte, passte unter einer Brücke nicht hindurch.

Wenige Zentimeter fehlten. Das hieß: Zwangspause. Um statt über die A 72 auf der alten B 95 und durch Espenhain weiterzufahren, braucht es eine neue Genehmigung.

Es geht wieder los: Nach Behebung des technischen Problems rollt es 5.20 Uhr wieder. Quelle: Ekkehard Schulreich

Projektleiter: 19 Zentimeter weniger

„Die Durchfahrt der Brücke liegt bei 5,20 Metern, so wurde es uns genehmigt. Jetzt haben wir sie handvermessen und merken: Es sind exakt 5,01 Meter“, beschrieb Jakob Lemke das unerwartete Malheur. Lemke, Projektleiter der Zwickauer Sonderstahlbau GmbH (ZSB), begleitete den aus zwei Schwerlastern und Sicherungsfahrzeugen bestehenden Konvoi, der mit mehr als 100 Tonnen schweren Brücken-Segmenten beladen war. Aufgrund der zu niedrigen Brücke verließ der Transport in Borna-Nord am Morgen die vorgesehene Route. Nahe der Siedlung Kesselshain stieß er rückwärts auf das Reststück der alten B 95, um den übrigen Verkehr nicht zu blockieren – und um die Freigabe einer Ersatz-Trasse abzuwarten.

Auf der A 72 kurz vor Borna-Nord. Augenblicke später wurde klar, dass es gleich nicht weiter geht. Quelle: Michael Weiß

Brücken werden nach Ostern eingefügt

Dabei drängte die Zeit, sagte Online-Reporter Michael Weiß aus Borna: „Für die Nutzung der Autobahn Richtung Norden ist nur ein bestimmtes Zeitfenster genehmigt.“ Ursprünglich sollte der Konvoi spätestens 7 Uhr die Baustelle in Großdeuben erreicht haben, das Entladen 8 Uhr beginnen. Seit dem frühen Morgen standen dafür mehrere große Kräne bereit.

Die ersten Segmente und die mit nächsten Transporten erwarteten sollen bis Ostern zusammen gefügt werden. Danach ist geplant, die mit Hilfe mehrerer Kräne auf die vorbereiteten Brückenfundamente zu setzen. Während der Teil der künftigen Bundesstraße-2-Brücke, der die Staatsstraße und die Bahngleise überspannt, eingehoben wird, wird der westliche Teil über die Pleiße dann im Taktschiebe-Verfahren eingeschoben.

Außerplanmäßiger Stopp in Kesselshain: Die Fahrzeuge wurden erst einmal von der Straße rangiert. Quelle: Michael Weiß

Eng ging es in Altmörbitz zu

Der Transport war am Samstagabend – eskortiert zuerst von der Zwickauer Polizei, später von Beamten des Bornaer Polizeireviers – in Zwickau gestartet. Über die Bundesstraße 175 erreichte er den Wernsdorfer „Zeisig“ nördlich von Penig und bog hier auf die alte B 95, jetzt Staatsstraße 51, ein. Die Brücken-Segmente, bewegt auf zwei zwölfachsigen Trailern der Schweizer Spezial-Spedition KJJ Logistik AG, sind selbst 4,75 Meter hoch. Ihre Breite beträgt unten fünf, oben sechs Meter. Deshalb war die Fahrbahn während der Passage voll gesperrt. Um den Verkehr nicht zu stark zu beeinträchtigen, wurde deshalb die Nacht genutzt.

Verkehrstechniker räumen Schilder aus dem Weg

Kurz nach Erreichen der Kreisgrenze des Leipziger Landes gab es kurz nach 4 Uhr einen Stopp zwischen den Frohburger Ortsteilen Pflug und Altmörbitz. Grund: ein Problem mit einem Druckluftschlauch. Das konnte behoben werden. Eng wurde es kurz darauf in Altmörbitz, wo die Teile die Traufe mancher Häuser an der gewundenen Ortsdurchfahrt überragten. Von den Männern hinter den Lenkrädern erforderte das Maßarbeit. Begleitet wurde der Konvoi von Mitarbeitern des Unternehmens Schönlein Verkehrsleittechnik, die im Vorfeld störende Schilder etwa auf Verkehrsinseln beseitigten und danach wieder aufstellten. Eine der Ampeln an der Kreuzung Altenburger/Peniger Straße in Frohburg geriet bei der Durchfahrt des zweiten LKW zwar in Schwingung, stürzte aber nicht ab.

Drei Stunden Zwangspause in Borna

Kurz nach 9 Uhr die erlösende Nachricht: Der Konvoi rollte wieder. Nicht über die Autobahn, sondern parallel zu ihr auf der alten B 95.

Gesamter Überbau wiegt 1725 Tonnen

Die Brücke, die bei Großdeuben die Fahrbahn der B 2 aufnehmen soll, wiegt laut Lemke summa summarum 1725 Tonnen. Zusammen gefügt wird sie aus 28 Großbauteilen und vier End-Querträgern. „Deshalb wird es noch mehrere Transporte geben“, so der Projektleiter: „Nach Ostern werden die Brückenteile dann in ihre Position gehoben.“ Die Brückenfundamente hatte in den vergangenen Monaten die Frankenhainer Bauunternehmung Arlt errichtet. Dieses Frohburger Unternehmen und ZSB hatten den Auftrag für die Brücke, die aus zwei Überbauten mit je elf Metern Breite und rund 190 Metern Länge besteht, als Arbeitsgemeinschaft übernommen.

Von Ekkehard Schulreich