Borna-Nord: Autofahrer klagen über lange Rot-Phasen an der A72

Ampeln, die den Verkehr regeln, können ein Segen sein, wenn sie in der eigenen Richtung für freie Fahrt sorgen. Stehen sie auf Rot und das auch noch für längere Zeit, nerven sie Autofahrer.

Nicht wenige Autofahrer scheinen sich derzeit genau so zu fühlen, nämlich genervt, wenn sie die Autobahn 72 an der Anschlussstelle Borna-Nord verlassen wollen. Wer dort – egal aus welcher Richtung – auf die B 176 auffahren will, trifft zumeist auf eine Ampel, die auf Rot steht. Und wartet noch dazu eine gefühlte Ewigkeit. Manche Autofahrer sprechen von bis zu drei Minuten Rotphase.

Die ganz langen Staus auf der Autobahn aus Richtung Chemnitz sind zwar Geschichte, seit man auf der A 72 bis Rötha durchfahren kann. Dennoch stellt beispielsweise LVZ-Leser Jörg Brakemeier fest: „Täglich werden die Staus an der neuen Ampel an der A-72-Abfahrt Borna-Nord Richtung Borna länger.“

Leser fragt: Absicht oder Nachlässigkeit

Hinzu komme, dass man bei der Fahrt nach Borna „bei vorschriftsmäßiger Geschwindigkeit“ die nächste Ampel an der Klinik schon wieder auf Rot stehe. In Richtung der Straßenverkehrsbehörden fragt der Autofahrer nun: „Ist diese Ampelschaltung zur Verkehrsleitung um Borna herum Absicht oder fünf Monate nach Eröffnung des neuen Abschnitts schlicht Nachlässigkeit?“

So ganz konkret mag das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Frage nicht beantworten. Von Staus, wie sie der LVZ-Leser beschreibt, weiß das Lasuv nichts: „Probleme mit Rückstau an der neuen Ampel der Anschlussstelle Borna-Nord bis auf die A 72 sind bisher weder dem Lasuv noch der Stadt Borna bekannt“, sagt Lasuv-Sprecher Franz Grossmann auf eine LVZ-Anfrage.

Als die A 72 noch nicht bis Rötha führte, waren solche Staus an der Abfahrt Borna-Nord an der Tagesordnung. Quelle: Jens Paul Taubert

Es stimme aber, „dass die Linksabbieger warten müssen, selbst wenn die B 176 Borna – Bad Lausick frei ist“, räumt Grossmann ein. Wobei das genaugenommen nicht nur Linksabbieger betrifft.

Die Landesbehörde ist der so genannte Baulastträger für dieA 72 bei Borna und für die darüber hinwegführende Bundesstraße 176. Sie baut und unterhält die Straßen. Die Stadt Borna wiederum ist die Straßenverkehrsbehörde. Die bestimmt innerhalb des zu ihr gehörenden Territoriums unter anderem, welche Verkehrszeichen aufgestellt werden und offenbar auch wie Ampeln zu schalten sind.

Lasuv-Sprecher: Nachjustierungen sind möglich

Im konkreten Fall, sagt Grossmann, habe die Stadt Borna die „verkehrsrechtliche Anordnung zur derzeitigen Ampelsteuerung“ erteilt. Nachjustierungen seien nach einer Beobachtungszeit aber möglich, das lasse der Bauvertrag für die Ampeln zu.

Wobei der Lasuv-Sprecher auch andeutet, welche Prioritäten die jetzige Ampelschaltung setzt. Er erinnert nämlich an die Situation, die bestand, bevor nördlich von Borna die Autobahn gebaut wurde. Damals „gab es nördlich Borna drei Lichtsignalanlagen, die weitestgehend so abgestimmt waren, dass der Verkehrsteilnehmer in grüner Welle rollen konnte“, sagt Grossmann.

Verkehr auf der Bundesstraße hat offenbar Vorrang

Heute ist es angesichts der veränderten Landschaft schwer, sich den damaligen Straßenverlauf vor Augen zu führen. Gemeint sind die Kreuzung an der Klinik (früher nur drei-, heute vierarmig), die nicht mehr vorhandene ampelgeregelte Einmündung der Umgehungsstraße auf die Straße nach Borna und der Knoten der B 95 mit der B 176 in Richtung Bad Lausick. Vor diesem Hintergrund lässt sich vermuten, dass die Behörden auch jetzt dem Verkehr auf der Bundesstraße von und nach Borna den Vorrang vor Fahrzeugen geben wollten, die die Autobahn verlassen.

Heute sind es sogar vier Ampeln, die miteinander abgestimmt werden müssten: Kreuzung an der Klinik, zwei Einmündungen der Autobahnanschlussstelle, Kreuzung am Abzweig der B 176. Deren Schaltung dürfte jedenfalls noch nicht endgültig sein. Anfang des kommenden Jahres soll es zur Regelung an den Auf- und Abfahrten der Autobahn einem Ortstermin an der Anschlussstelle geben, bei dem Möglichkeiten der Optimierung besprochen werden sollen, kündigt der Lasuv-Sprecher an.

Die Ampel am Abzweig der B 176 ist sogar immer noch eine Baustellenampel. Das wird sich erst mit dem für 2020 und 2021 geplanten Rückbau der alten B 95 und dem Umbau dieses Knotens ändern. Dann bekommt auch diese Lichtsignalanlage eine neue Programmierung.

