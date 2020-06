Borna: Nur wenige Autofahrer steigen auf Leichtkraftrad um

Borna

Keine Parkplatzsuche mehr, fix am Stau vorbei, weniger Verbrauch oder sich einfach mal den Wind um die Nase wehen lassen: Es gibt viele Gründe, sich einen Roller oder ein Leichtkraftrad zuzulegen. Noch dazu eines, das es auf 100 Kilometer in der Stunde schafft. Seit Anfang des Jahres ist es deutlich einfacher, Motorräder der Klasse A1, also Leichtkrafträder bis 125 cm³, zu fahren. Musste man bisher dafür den Führerschein A1 mit Prüfung machen, reicht nun eine Nachschulung. Kurz: Es reicht der sogenannte B196.

Es gibt allerdings einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Zum einen ist der Besitz des Pkw-Führerscheins Klasse B erforderlich, den man seit mindestens fünf Jahren haben muss, zum anderen gilt ein Mindestalter von 25 Jahren.

Praxis und Theorie müssen geschult werden

Trotz der Erleichterung ist die Nachfrage allerdings noch recht verhalten. So haben in der Fahrschule bei Automobile Borna ( AMB) gerade einmal vier Interessenten die verkürzte Ausbildung absolviert, „und zwei sind gerade dabei“, sagt Fahrlehrer Matthias Kuhfuß. Dabei hatten sich mit Beginn der Neuregelung noch deutlich mehr Autofahrer für die neue Variante interessiert. „Doch als sie dann gehört haben, dass doch noch etwas mehr dran hängt, sind viele abgesprungen.“

Zwar gebe es weder eine Theorie- noch eine praktische Prüfung, dennoch sind mindestens neun Unterrichtseinheiten zu jeweils 90 Minuten vorgeschrieben. Davon entfallen mindestens vier auf den theoretischen Teil und fünf auf den praktischen. Zu diesem wiederum gehören nicht nur eine Überland- und Autobahnfahrt, sondern auch das Üben von Grundfahraufgaben. „Das sind zum Beispiel Gefahrbremsung, Slalom und Fahren mit Schrittgeschwindigkeit“, erklärt Kuhfuß.

Fahrschüler dürfen nur in voller Motorrad-Montur fahren

Der Fahrlehrer legt besonders Wert auf das Wort mindestens. „Denn wenn wir erkennen, dass jemand auch nach fünf Praxisstunden das Motorrad noch nicht beherrscht, müssen weitere Stunden absolviert werden“, macht er deutlich.

Zwischen 700 und 900 Euro kostet es etwa, den Führerschein B196 zu machen. Hinzu kommt, dass sich Fahrschüler die volle Motorradmontur zulegen müssen – bestehend aus Hose, Jacke, Schuhen, Handschuhen und Helm. „Wir lassen keinen Schüler ohne die Ausrüstung auf das Motorrad – aus versicherungstechnischen Gründen“, wie Steffen Engelke von der Fahrschule Engelke betont. Und noch etwas müssen Zweiradfans wissen: Wer auf einer 125-Maschine Blut geleckt hat, darf mit B196 keinen Führerschein A2 machen, also auf Motorräder mit maximal 48 PS umsteigen. Wer das will, kommt um den Führerschein A1 (samt aller Prüfungen) nicht herum. „Deshalb ist die Neuregelung nicht Fisch und nicht Fleisch“, sagt Engelke.

Wer Roller fahren will, muss den selbst mitbringen

Auch bei Gerald Stein, Inhaber der Fahrschule Fahrstein, ist die Nachfrage verhalten. Bei denen jedoch, die sich angemeldet haben, hat er die Erfahrung gemacht, dass sie mit den fünf Praxiseinheiten gut zurecht kommen. „Weil es der Autoführerschein ja schon erlaubt, dass man zweirädrige Kleinkrafträder mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde und maximal 50 ccm Hubraum fährt, haben viele schon auf einem Zweirad gesessen“, begründet er.

Wer gerne die Erweiterung B196 in Angriff nehmen will, sich aber nicht auf ein Motorrad traut, kann auch auf einem Roller lernen. Bei vielen Fahrschulen ist der allerdings mitzubringen, die meisten haben als Schulfahrzeug nur Motorräder. „Zudem brauchen wir eine Abtrittserklärung, dass wir nicht für Schäden haften“, sagt Kuhfuß.

