Borna: Oberbürgermeister-Kandidaten bekennen beim LVZ-Wahlforum Farbe

Borna

Vom Wahlkampf ist in Borna bisher nicht viel zu spüren. Es gibt kaum Plakate von Kandidaten oder Stände auf dem Marktplatz. Dabei werden in wenigen Wochen die Weichen für die nächsten sieben Jahre gestellt. Am 12. Juni sind in Borna Oberbürgermeisterwahlen.

Dafür kandidieren vier Männer und eine Frau. Sie sitzen am 1. Juni beim LVZ-Wahlforum im Stadtkulturhaus im Podium. Moderatoren sind LVZ-Redaktionsleiter Heiko Stets und LVZ-Redakteur Nikos Natsidis. Die Kandidaten beantworten dann auch Ihre Fragen, liebe Leserinnen und Leser.

Die LVZ-Leser können sich am LVZ-Wahlforum beteiligen. Quelle: LVZ

Fünf Bewerber für die OBM-Wahl zugelassen

Für die SPD tritt deren Ortsvereins- und Stadtratsfaktionschef Oliver Urban an, für die AfD deren Stadtrat Michael Krause. Parteilose Einzelkandidaten sind Thomas Siegmund und Sebastian Stieler. Und natürlich will es Amtsinhaberin Simone Luedtke (Linke) erneut wissen.

Amtsinhaberin seit 2008 im Rathaus

Sollte sie Erfolg haben, wäre es ihre zweite Wiederwahl. Die Oberbürgermeisterin ist seit 2008 im Amt. Bei ihrer Wiederwahl vor sieben Jahren fehlte Simone Luedtke im ersten Wahlgang nur eine Handvoll Stimmen zur absoluten Mehrheit. Die Frau vom Jahrgang 1971 wurde in München geboren und wuchs in Bonn auf. Die gelernte Steuerfachgehilfin mit Abschlüssen als Betriebswirtin und Bilanzbuchhalterin, Mutter zweier Töchter, ist seit drei Jahrzehnten in Borna zu Hause.

Simone Luedtke (Linke). Quelle: Jens Paul Taubert

Einer der dienstältesten Stadträte

Oliver Urban ist seit 2001 Stadtrat und damit einer der Stadträte mit der längsten Dienstzeit. Der Rechtsanwalt, der an der Friedrich-Schiller-Universität Jena studiert hat, ist Vater von zwei erwachsenen Zwillingstöchtern. Bei der Wahl zum Stadtrat vor drei Jahren erhielt er mit 1600 Stimmen das zweitbeste Einzelergebnis aller Kandidaten. Urban, der zunächst zu den „Bürgern für Borna“ (BfB) gehört hat, wurde 1967 in Leipzig geboren und wohnt seit 1975 in Borna.

Oliver Urban (SPD). Quelle: privat

Geschäftsführer einer Zaunbaufirma

AfD-Kandidat Michael Krause, Jahrgang 1962, sitzt seit 2019 im Stadtrat. Er verdient seinen Lebensunterhalt als Geschäftsführer einer Zaunbaufirma in Zedtlitz, wo er auch schon lange lebt. Zu DDR-Zeiten war er als Vollmatrose auf den Schiffen der Hochseeflotte unterwegs. Kurz vor dem Mauerfall ging er in den Westen. Zur AfD kam er während der Migrationswelle 2015/2016.

Michael Krause (AfD). Quelle: Thomas Kube

Kein Unbekannter

Sebastian Stieler ist in Borna alles andere als ein Unbekannter. Der 33-Jährige saß bis 2019 zehn Jahre im Stadtrat (CDU, Freie Wähler Borna). Er war bereits in jungen Jahren politisch aktiv, etwa als Kreisschülersprecher. Der gebürtige Bornaer ist promovierter Kommunikations- und Medienwissenschaftler und hat eine Stelle an der Universität der Künste in Berlin. Stieler trat bereits vor sieben Jahren bei der OBM-Wahl in Borna an. Damals kam er im zweiten Wahlgang gegen die Amtsinhaberin auf 44,2 Prozent. Danach hatte er schon eine erneute Kandidatur angekündigt.

Sebastian Stieler (parteilos). Quelle: privat

Ein Neuling in Borna

In Borna bisher unbekannt ist Thomas Siegmund. Er wurde 1964 geboren und ist ausweislich des Stimmzettels im bayerischen Samerberg polizeilich gemeldet. Für die Kandidatur des ehemaligen Zweitbundesligafußballers (Stuttgarter Kickers und SC Freiburg) haben sich die „Freien Sachsen“ im Internet starkgemacht, er tritt aber als unabhängiger Einzelbewerber an.

Thomas Siegmund (parteilos). Quelle: Nikos Natsidis

Leser stellen Fragen

Beim LVZ-Wahlforum, das am 1. Juni, 18 Uhr, beginnt, sind auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, gefragt. Und zwar mit Ihren Fragen. Teilen Sie uns bis zum 25. Mai mit, was Sie von den Kandidaten wissen wollen – via E-Mail an landkreis.leipzig@lvz.de sowie auch postalisch an die Adresse LVZ, Brauhausstraße 3, 04552 Borna. Selbstverständlich können Sie die Kandidaten auch direkt beim LVZ-Wahlforum befragen.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schriftliche Anmeldung

Zudem bitten wir aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten um eine schriftliche Anmeldung, wenn Sie beim LVZ-Wahlforum live dabei sein wollen. Schicken Sie uns Ihren Teilnahmewunsch mit Ihrem Namen, Adresse und einer Telefonnummer ebenfalls bis 25. Mai an landkreis.leipzig@lvz.de. Sie erhalten dann eine Teilnahmebestätigung von uns.

Übertragung als Live-Stream

Das Wahlforum am 1. Juni wird auch als Live-Stream auf LVZ.de übertragen. Außerdem können sich Interessenten an diesem Abend über unseren LVZ-Live-Ticker informieren.

Von LVZ