Borna: Oberbürgermeisterin Luedtke tauscht sich mit Jugendlichen aus

Borna

Jedes Jahr im Advent steht im Kinder- und Jugendhaus Habitat in Borna eine besondere Kaffeerunde auf dem Programm. Zu Gast ist dann Oberbürgermeisterin Simone Luedtke, die nun bereits zum 4. Mal die Einladung der Einrichtung, eine Diakonie-Tochter des Heimverbunds Leipziger Land, angenommen hatte. „Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Termin“, sagte sie. Und Teamleiter Thomas Eckel erklärte: „Wir wollen dabei in lockerer Runde ins Gespräch kommen und uns besser kennen lernen.“

Vor wenigen Tagen erst saß Luedtke gemeinsam mit den jugendlichen Bewohnern und Betreuern bei Plätzchen, Stollen und Kaffee zusammen. Und die hatten allerhand Fragen an die Rathauschefin: Warum gibt es in Borna kein Kino? Was passiert mit der Aldi-Fläche? Und wann wird die Straße vorm Haus wieder in einen akzeptablen Zustand gebracht?

Wunsch der Bornaer Jugendlichen: Ferienpass für günstige Eintritte

Eine Anregung der Jugendlichen: ein Ferienpass für günstige Eintritte, beispielsweise im Schwimmbad. Die Oberbürgermeisterin hörte zu, erklärte Zuständigkeiten, verwies auf Kosten und Ansiedlungspolitik.

Zudem ließ Eckel das Jahr Revue passieren: das Global Camp in der Sächsischen Schweiz mit tschechischen Jugendlichen, die Ferienfahrt an die belgische Grenze und ins Erzgebirge, das Angehörigenfrühstück mit rund 50 Teilnehmern – das waren die Höhepunkte im Habitat.

Und zu denen gehören zweifellos auch die Kunstprojekte. „Damit können die Jugendlichen Ressourcen entdecken, Ausdauer und Kreativität trainieren“, erklärte Eckel. Während der Kaffeerunde präsentierten die Mädchen und Jungen ein neues Projekt: eigene Bücher mit Geschichten, die auf der Basis von Zufallsbildern entstanden waren.

Lesen Sie auch: Kunst spielt im Kinder- und Jugendhaus Habitat in Borna eine besondere Rolle

Von LVZ