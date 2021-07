Borna Open Air auf dem Volksplatz verzeichnet neuen Besucherrekord

Borna

Fast 2000 Zuschauer, kein einziges freies Bett mehr in Bornas Hotels und Pensionen, ein Geldregen für das Kinderhaus „Pestalozzi“: Das Borna Open Air auf dem Volksplatz hat am Wochenende gleich mehrere neue Rekorde aufgestellt. Damit war es für den Veranstalter, den Verein zur Erhaltung und Betreibung des Volksplatzes, gleich in mehrfacher Hinsicht ein voller Erfolg.

„Wir hatten Besucher aus ganz Deutschland und sogar aus Österreich“, sagt André Plewnia, Vorsitzender des Volksplatzvereins. Was sicherlich damit zusammenhänge, dass das BOA nach der Pandemie eines der ersten Rock-Festivals Deutschlands war. Der Zuschauerrekord führte unter anderem dazu, dass sämtliche Gästebetten in Borna belegt waren und zahlreiche Gäste gar auf die benachbarten Städte ausweichen mussten. Er führte aber auch dazu, dass selbst der Campingplatz auf dem Volksplatzgelände aus allen Nähten platzte und daher um ein Stück der Apfelwiese erweitert werden musste.

Spendengelder kommen dem Kinderhaus zugute

Selbst für die 19 Bands, die angereist waren, reichten die Übernachtungskapazitäten nicht mehr aus. Also stellte Plewnia kurzerhand seinen Garten zur Verfügung, damit dort einige Musiker ihre Zelte aufschlagen konnten.

777 Euro hat die BOA-Familie gesammelt. Geld, das dem Kinderhaus „Pestalozzi“ zugute kommt. Quelle: André Plewnia

Mit von der Partie am Wochenende waren auch wieder etliche Mitglieder der BOA-Familie. Und die zeigten sich angesichts der wiedergewonnenen Freiheiten äußerst spendabel. Allein die Fantruppe – zusammengewürfelt aus BOA-Fans aller Regionen des Landes – sammelte 777 Euro. Und die kommen dem benachbarten Kinderhaus zugute.

Seit Jahren arbeiten Volksplatzverein und Kinderhaus zusammen, stemmen mittlerweile das BOA gemeinsam. Weshalb es auch in diesem Jahr wieder eine Bühne auf dem Gelände der Einrichtung gab, auf der schon am Nachmittag das Rock-Leben tobte. Eine finanzielle Unterstützung gab es für die Kinder und Jugendlichen noch von anderer Seite. Die Camper hatten erneut sämtlichen Flaschenpfand, der am Wochenende zusammenkam, weitergereicht.

Nur wenige Tage Zeit für die Organisation

Dass das BOA ein so großer Erfolg war, freut Plewnia und dessen Mitstreiter um so mehr, weil für die Vorbereitungen gerade einmal drei Wochen Zeit war. Es brauchte ein Hygienekonzept, es brauchte das Okay von Seiten der Behörden – und dann blieben nur wenige Tage, um allen Bands mitzuteilen: Es geht los. Entsprechend groß ist das Dankeschön von Plewnia an Stadt, Gesundheitsamt und vor allem seine Vereinsmitstreiter: „Alles lief Hand in Hand – daher war das BOA ein so großer Erfolg.“

Von Julia Tonne