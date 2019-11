Borna

Um Hinweise zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rad fahrenden Mädchen, der sich am 28. November, 7.15 Uhr in Borna ereignete, bittet das Polizeirevier Borna. An der Grundstücksausfahrt Wilhelm-Külz-Straße 22-24 rollte ein PKW. Er berührte das von links auf dem Fußweg kommende radelnde, ungefähr zehn Jahre alte Mädchen. Das kam nicht zu Fall und erlitt nach Angaben der PKW-Fahrerin auch keine Verletzungen. Als beide Beteiligte sich davon überzeugt hatten, dass nichts weiter passiert war, verließen sie die Unfallstelle, ohne Personalien auszutauschen. Die Fahrerin erschien später auf dem Polizeirevier, um den Unfall zu melden. Hinweise zu dem betroffenen Kind an das Revier (Telefonnummer 03433/2440).

Von es