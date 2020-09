Borna/Neukirchen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Neukirchen. Nach Informationen der Polizei prallen in der Straße des Friedens/Ecke Bäckergasse zwei PKW zusammen. Dabei wurde ein Person leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Von es