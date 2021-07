Borna

Ein Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt, der sich am Samstagabend in Borna ereignete. Nach Informationen der Polizei waren 21.25 Uhr in der Lobstädter Straße ein Pkw und ein Bike zusammengestoßen. Dabei erlitt der Radler leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Zum Hergang des Unfalls wurden keine Angaben gemacht.

Von es