Borna: Radfahrerin stößt gegen Pkw

Borna

Ein Fahrrad und ein Pkw stießen am Dienstag in der Innenstadt von Borna zusammen. Dabei wurde die Radlerin, der die Polizei Fehlverhalten zur Last legt, leicht verletzt.

Einbahnstraße verkehrt herum benutzt

Der Verkehrsunfall geschah kurz vor 14.30 Uhr im Reichssteinweg/Ecke Grabengasse. Die Radfahrerin (28) nutzte laut Polizei den Reichssteinweg, eine Einbahnstraße, entgegen der Fahrtrichtung. Der Pkw-Fahrer (40) bog mit seinem Wagen, aus der Grabengasse kommend, ab und hatte die Frau nicht auf dem Schirm. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

