Borna: Restaurant Jungmann weicht Aldi-Markt

Borna

Der Bau des neuen Aldi-Discounters an der Ecke Sachsenallee und Leipziger Straße rückt näher. Seit Tagen sind auf dem Gelände schwere Baufahrzeuge unterwegs, um das bisherige Restaurant Jungmann dem Erdboden gleich zu machen. Bislang fielen die Nebengebäude dem notwendigen Abriss zum Opfer, nun ist das Hauptgebäude an der Reihe.

Wie berichtet, entsteht bis 2020 auf dem Areal ein neuer Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 1200 Quadratmetern. Zudem wird eine Filiale der Drogerie-Kette DM errichtet. Dass sich Aldi für das Grundstück entschieden hat, ist der Tatsache geschuldet, dass es für das ursprünglich gewünschte Gelände am Breiten Teich vehementen Widerstand von Seiten der Bornaer gab.

Aldi-Markt in der Lobstädter Straße wird geschlossen

Mit Eröffnung des neuen Marktes wird aller Voraussicht nach nur wenige Zeit später der Markt in der Lobstädter Straße geschlossen. Auf dieses Gelände wiederum hat die Lebenshilfe ein Auge geworfen. Die will in Borna einen Wohnpark realisieren. Geplant sind drei Häuser, eines mit barrierefreien Wohnungen für jedermann, eines als Seniorenheim für die Werkstattmitarbeiter und eines als Pflegeheim.

Um das ehrgeizige Projekt allerdings umsetzen zu können, bedarf es des Aldi-Grundstücks zwischen Lobstädter und Deutzener Straße.

Von Julia Tonne