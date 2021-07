Borna: Rote Simson rammt zweimal weißen BMW

Borna

Hinweise von Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Montagnachmittag in Borna ereignete. Zweimal stieß dabei ein Moped gegen einen BMW. Der Unfallverursacher machte sich danach aus dem Staub.

Unbekannter Fahrer flüchtet

Ein weißer BMW 16.30 Uhr auf der Altenburger Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er in Höhe der Leibnizstraße verkehrsbedingt stoppen musste. Der Fahrer spürte auf der Beifahrerseite einen Aufprall von hinten, sah einen Mopedfahrer. Wenige Meter weiter laut Polizei dasselbe Szenario: Erneut traf Moped gegen Auto. Der BMW-Fahrer signalisierte dem Mopedfahrer, in die Raupenhainer Straße abzubiegen, um den Unfallschaden aufzunehmen. Der Unbekannte aber ging darauf nur scheinbar ein und flüchtete in Richtung Gnandorf. Schaden am BMW 1000 Euro.

Hinweise an das Revier Borna

Hinweise zum Fahrer der roten Simson an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es