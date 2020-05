Borna: Sana unterrichtet Schüler des Bildungszentrums zuhause

Borna

Die praktische Arbeit am Patienten funktioniert nur mit Berührungen, mit Nähe, mit Fürsorge. Doch die theoretische Ausbildung kann durchaus auf digitalem Weg erfolgen. Weshalb derzeit rund 1600 Schüler der 16 Pflegeschulen der Sana Kliniken AG von ihren 400 Lehrern Fernunterricht bekommen. Und täglich in Videokonferenzen sitzen, Arbeitsmaterialien hin- und herschicken, am Laptop Aufgabenstellungen bearbeiten und sich mit Klassenkameraden austauschen.

Seit Ende April werden sämtliche Sana-Schüler bundesweit über die Distanz unterrichtet. Und das betrifft auch die Medizinische Berufsfachschule sowie das Bildungszentrum der Sana Kliniken Leipziger Land in Borna. „Vor ein paar Wochen wäre nichts radikaler gewesen, als quasi über Nacht Home-Schooling für unsere Pflegeschule einzuführen“, sagt Cornelia Reichardt, Leiterin des Bildungszentrums. „Doch Corona hat uns genau das abverlangt. Gemeinsam ist es aber in kürzester Zeit gelungen, unseren Schul- und Fortbildungsunterricht neu zu organisieren. Unsere Schüler können nun digital unterrichtet werden, auch wenn es bei den Anfängen noch den einen oder anderen Stolperstein gibt.“

80 simulierte Klassenräume für Schüler der Sana Kliniken

Die Sana IT Services GmbH, ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken, hatte quasi über Nacht eine Kommunikationsplattform auf die Beine gestellt, die den Erfordernissen des digitalen Unterrichts gerecht wird. „Die Software-Lösung ermöglicht es Usern, mit oder ohne Video-Übertragung zu telefonieren, zu chatten, Bildschirme online zu teilen und Dokumente durch mehrere Personen gleichzeitig bearbeiten zu lassen“, erklärt Reichardt. Zudem sei die Plattform mit gängigen Endgeräten wie Laptops, Desktops, Tablets und Smartphones kompatibel.

Auch die zehn angehenden Pflegekräfte aus Syrien, Tunesien und Ägypten lernen derzeit von ihren Wohnungen aus. Sie sind Anfang nächsten Jahres mit ihrer Anpassungsmaßnahme fertig. Quelle: Julia Tonne

Insgesamt und bundesweit hat die Sana-IT 80 Klassenräume simuliert: Mit Hilfe von Videokonferenzen, Materialbereitstellung, gemeinsamem Arbeiten an Dokumenten und dem Stellen sowie Korrigieren von Aufgaben wird der Lernstoff vermittelt. Der neue Schulalltag verlange zwar allen Beteiligten Flexibilität und etwas Übung ab, „doch er wird durchweg positiv wahrgenommen“, erklärt Reichardt.

Die Einführung des digitalen Unterrichts innerhalb der kurzen Zeit war eine notwendige wie lohnende Kraftanstrengung: Denn die Ausbildung aller Sana Pflegeschüler ist sichergestellt. Das betrifft unter anderem auch zehn junge Menschen aus Syrien, Tunesien und Ägypten, die erst im Januar beim Bildungszentrum eine sogenannte „Anpassungsmaßnahme ausländischer Pflegekräfte“ begonnen und einen Arbeitsvertrag mit der Sana Klinik geschlossen haben. Ziel ist es, sie Anfang des nächsten Jahres auf den verschiedenen Stationen des Hauses als Gesundheits- und Krankenpfleger anzustellen.

