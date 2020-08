Borna: Saskia Esken bringt Klaus Sachse auf die Palme – und zum Austritt aus der SPD

Borna

Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der SPD in Borna: Klaus Sachse, jahrzehntelang auch Stadtrat für die Partei. Jetzt hat er genug. Nach 30 Jahren in der SPD hat der 88-Jährige jetzt sein Parteibuch abgegeben.

Saskia Esken bringt Klaus Sachse auf die Palme

Das Fass zum Überlaufen brachte Saskia Esken. Die Co-Vorsitzende der Partei hatte der Polizei kürzlich „latenten Rassismus“ vorgeworfen, ein Vorwurf der jemanden wie Sachse auf die Palme bringen muss. „Das geht nicht.“ Dabei war dem Bornaer SPD-Urgestein spätestens nach dem Berliner SPD-Parteitag, auf dem Esken und Norbert-Walter Borjans zu Parteivorsitzenden gewählt wurden, klar geworden, dass seine Partei mit den neuen Führungsleuten nicht auf den rechten Weg kommen kann. Sachse selbst hatte beim Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz für Bundesfinanzminister Olaf Scholz gestimmt, „weil der raus aus der Koalition wollte“.

1990 in Borna mit Begeisterung dabei

Klaus Sachse gehört vor drei Jahrzehnten zu denen, die in der SPD die richtige Kraft sahen, als die Weichen in Richtung Wiedervereinigung gestellt wurden. Er gehört zu den (Wieder-)Gründern der Partei in Borna. Und wie viele SPD-Mitglieder der ersten Stunde im Osten musste er beizeiten lernen, wie sich Niederlagen anfühlen. „Dabei waren wir mit Begeisterung dabei.“ Bis zur Volkskammerwahl am 18. März 1990 und zur Kommunalwahl wenige Wochen später, als die verheerenden Wahlergebnisse für die SPD für ein böses Erwachen sorgten.

Frühere Vorsitzende hatten Format

Immerhin: Es waren die Zeiten, in denen SPD-Vorsitzende noch Format hatten – der kürzlich verstorbene Hans-Jochen Vogel, aber auch der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder. „Jetzt hat die Partei ihr Rückgrat verloren“, sagt Sachse. Und weiter: „Wir haben keine Verbindung zur Arbeiterklasse mehr.“ Die Partei ist ihm zu grün geworden, „und sie hat keine klare Linie“.

Klaus Sachse bleibt weiter aktiv

Nah 30 Jahren in der SPD fühlt sich Klaus Sachse politisch heimatlos. Wenn er beim nächsten Urnengang wählen soll, weiß er nicht. „Aber bestimmt nicht die AfD.“ Aktiv bleiben wird er aber auch weiter. Obwohl er im vorigen Jahr nach 29 Jahren aus dem Stadtrat ausgeschieden ist, nimmt er nach wie vor an dessen Sitzungen teil. Einfach zu Hause sitzen, das kann jemand wie Klaus Sachse nicht, ob er nun ein Parteibuch hat oder nicht.

Von Nikos Natsidis