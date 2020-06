Borna: Schaden am geparkten Fahrzeug – Polizei sucht Zeugen

Borna

Die Polizei in Borna bittet um Mithilfe. Am Freitag, dem 5. Juni, parkte eine Frau zwischen zehn und elf Uhr ihren PKW in der Bornaer Kirchstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie erhebliche Beschädigungen daran feststellen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte, wahrscheinlich beim Ausparken, den parkenden weißen Renault Megané beschädigt und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Renault wurde dadurch an der hinteren linken Stoßstange, am hinteren linken Kotflügel sowie am hinteren linken Scheinwerfer demoliert.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

