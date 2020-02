Borna: Schlecht gesicherte Ruine birgt Gefahren für Kinder

Borna

Anderthalb Jahre ist er her, dass der Stadtrat Borna beschlossen hat, den ehemaligen Getreidespeicher in der Deutzener Straße abreißen zu lassen und die Kosten dem Eigentümer in Rechnung zu stellen. Heute steht die Ruine noch immer, ein Abriss ist nach Aussage von Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke in diesem Jahr eher unwahrscheinlich. Dabei verwahrlost das Gebäude immer mehr, zudem ist es nicht schwer – mit etwas sportlichem Geschick –, auf dem Gelände auf Abenteuertour zu gehen.

Ungefährlich aber ist eine Stippvisite in den heruntergekommenen Gemäuern nicht. Zuweilen geht es an einem nur mit ein paar Holzplanken belegten Loch mehrere Meter tief in einen Keller voller Wasser, der nur schwer zu erkennen ist, an anderen Ecken ragen Maschinenteile aus dem Boden, gibt es Unmengen an Gerümpel und Stolperfallen. Für Kinder und Jugendliche, die hier ein Abenteuer suchen, könnte der Ausflug hierher zumindest Verletzungen mit sich bringen.

Schlupflöcher auf das Gelände finden sich leicht

Schon vor mittlerweile zwei Jahren hatten sich Eltern, Lehrer und die damalige Schulleiterin der Grundschule Borna West an die Stadtverwaltung gewendet mit der Bitte, den Abriss so schnell wie möglich in die Wege zu leiten. Denn der Getreidespeicher lud förmlich dazu ein, dunkle Ecken zu erkunden und alte Dinge aufzuspüren. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert, weder der Bauzaun noch die Türen an Vor- und Rückseite halten Neugierige ab. Schlupflöcher gibt es zuhauf und sind leicht zugänglich.

Laut Luedtke sei der Eigentümer zwar – nach einem dringenden Appell der Stadt, tätig zu werden – selbst nach Borna gekommen, um die nötigsten Sicherungsarbeiten zu erledigen, „aber mehr, als lose Dachziegel herunterzuholen, hat er nicht gemacht“, sagt sie. Mehrmals hatte die Stadt dem Eigentümer das Angebot unterbreitet, das Gelände zu kaufen – immer ohne Erfolg. Und auch die Lebenshilfe, die an der Ecke Deutzener Straße einen Wohnpark aus behindertengerechten Wohnungen, Pflege- und Wohnhaus schaffen will, scheiterte bislang mit entsprechenden Anfragen.

Hürden für einen Abriss sind hoch

Und so gammelt das schlecht gesicherte Gebäude weiter vor sich hin. Und dass das einen Anziehungspunkt für Jugendliche und Kinder darstellt, ist im Inneren überall zu erkennen: Getränkeflaschen und Verpackungen von Schokoriegeln sind genauso zu finden wie Graffitis.

Auch die Rathauschefin hatte immer wieder betont, dass „die Sicherheit dort nicht mehr gewährleistet“ sei, deshalb sei der Abriss unumgänglich. Im September 2018 hatte die Stadt die Kosten dafür noch auf etwa 96 000 Euro beziffert, mittlerweile könnte die Summe höher ausfallen. Die Kosten wolle die Stadt dem Eigentümer in Rechnung stellen. Doch bis jetzt hat sich hinsichtlich des Abrisses nichts getan. „Die Hürden sind hoch“, begründet Luedtke. Weshalb sie nicht davon ausgeht, dass die Ruine noch in diesem Jahr der Abrissbirne zum Opfer fällt.

Tödlicher Unfall in alter Ruine in Bad Lausick

Welche Gefahren von einer solchen Ruine ausgehen, zeigte sich erst vor einem halben Jahr in Bad Lausick. Hier war ein elfjähriger Junge in den Siloschacht einer alten Mühle gefallen und dabei tödlich verunglückt. Dass es soweit kommen konnte, ist möglicherweise der Vernachlässigung des Areals durch den dortigen Eigentümer geschuldet. Nach dem Unfall waren Rufe laut geworden, das Gelände besser zu sichern.

Nicht ausgeschlossen, dass auch der Getreidespeicher in Borna zur tödlichen Gefahr wird. Denn metertiefe Löcher gibt es auch hier.

