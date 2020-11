Borna

Die Bornaer Schneiderin Maria Flach hat die Corona-Pandemie in diesem Jahr besonders heftig getroffen. Kein Karneval, keine Veranstaltungen, kein Kinderfasching, Halloween lediglich am Rande. Das alles heißt für sie: keine zu nähenden Kostüme, kein Kostümverleih. Doch Flach macht aus der Not eine Tugend. „Not macht erfinderisch“, sagt sie – und spezialisiert sich dieser Wochen auf vollkommen andere Möglichkeiten.

Nicht nur, dass sie seit dem Frühjahr massenweise Masken näht. Nun hat sie noch einen anderen Zweig für sich entdeckt: Taschen. „Ich hatte so wenig zu tun, dass ich mir was Neues gesucht habe“, begründet Flach das neue Sortiment. Ob für den Strand oder zum Shoppen: Die Taschen sind groß genug, um darin allerhand verstauen zu können. Fertige Exemplare gibt es bereits bei Buch und Kunst, allerdings näht Flach auch nach individuellen Wünschen der Kunden. „Wer eine Tasche haben möchte, kann sich bei mir erst einmal den Stoff aussuchen und genau sagen, wozu die Taschen dienen soll“, erzählt sie. Danach erst komme die Nähmaschine zum Einsatz.

Maria Flach verkleinert Fundus und verlauft Kostüme

Und noch etwas anderes hat sie im Angebot: Weihnachts- und Brotkörbchen mit verschiedenen Motiven. Auch die sind eine Antwort auf die weggefallenen Aufträge. Normalerweise wäre die Schneiderin in diesen Wochen damit beschäftigt, Kostüme für zahlreiche Karnevalsvereine der Region zu nähen. Auch Bands und Künstler kommen oft Ende des Jahres zu ihr, um sich für Veranstaltungen und Auftritte neu einzukleiden. Doch auch das fällt in diesem Jahr weg. Darüber hinaus gibt es derzeit keine Nachfrage nach dem Kostümverleih. Weshalb Flach nun ihren Fundus verkleinern möchte und Kostüme verkauft. „Denn nächstes Jahr werden die bestimmt wieder gebraucht“, ist sie sich sicher. Und sie könne sich dann neue Kreationen einfallen lassen.

Währenddessen geht der Verkauf von Gesichtsmasken noch weiter. „Zuweilen auch passend zu einem bestimmten Outfit, wenn es die Kunden wünschen.“

Von Julia Tonne