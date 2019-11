Borna: Schon 900 Päckchen für Rumänienhilfe

Borna

Die Hilfsaktion der katholischen Gemeinde Borna zugunsten Bedürftiger in Rumänien findet in diesem Jahr besonders große Resonanz. Würden sonst etwa 400, 500 Päckchen zur Unterstützung von Behinderten und Armen im rumänischen Clausenburg abgegeben, so sind es diesmal bereits 900. Nach Angaben des katholischen Bornaer Pfarrers Dietrich Oettler gibt es täglich Nachfragen im Pfarramt in der Stauffenbergstraße. Die Päckchen, die am Wochenende nach Rumänien gebracht werden sollen, werden noch bis zum Sonnabend im Pfarramt sowie bei der Familie Jens und Cornelia Scheffler in Benndorf An der Kantine 6 entgegengenommen.

Von Nikos Natsidis