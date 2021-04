Borna: Schulküche Eula schließt nach über 30 Jahren

Borna/Eula

Manchmal gab es Wurstsuppe mit Fadennudeln. Das essen Kinder besonders gern, wie Martina Müller weiß. Eine Erfahrung nach Jahrzehnten in der Schulküche in Eula. Dort hat sie seit der Wendezeit gekocht. Am Freitag ist damit Schluss. Die Köchin geht in Rente.

Schon zu DDR-Zeiten hinterm Herd

Dabei stand die gelernte Köchin schon zu DDR-Zeiten hinter dem Herd, auf dem das Mittagessen für die Schulkinder sowie die Mädchen und Jungen im Kindergarten zubereitet wurde. Als die Schulküche dann mit Beginn der neuen Zeit privatisiert wurde, übernahm Martina Müller den Kochlöffel dort in alleiniger Verantwortung.

Die Eulaer Köchin Martina Müller geht in den Ruhestand. Quelle: privat

Und es blieb nicht beim Essen für den Nachwuchs. Sie machte die Schulküche zur Kantine, in die jeden Wochentag auch Mitarbeiter von Firmen in Eula, etwa aus dem Mercedes-Autohaus, kamen, um ihre alltägliche Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen.

Nach der Schulschließung weiter gekocht

Das blieb auch so, als die Grundschule in Eula im Jahr 2000 geschlossen wurde. Müller kochte weiter für die Mädchen und Jungen des Hortes, der im Gebäude blieb, und die Mitarbeiter der benachbarten Unternehmen. Und für die Kindertagesstätte „Am Rehgarten“ , der dann nach einer Sanierung Ende 2004 in die „alte Schule“ einzog.

„Tote Oma“ und Klöße

Es gab jeweils ein Essen, das aber schmackhaft und bis zu 50 Portionen täglich. Eier in Senfsoße, aber auch mal Gulasch mit Klößen und „Tote Oma“. Hausmannskost im besten Sinne also. Damit ist es jetzt vorbei. Die Küche schließt, und die Köchin geht in den Ruhestand. Dort wartet schon der heimische Garten auf sie.

Beitrag der LVZ Borna vom 14. Januar 2005 über Martina Müller und ihre Schulküche in Eula. Quelle: LVZ

Von Nikos Natsidis