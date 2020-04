Borna

Unbekannte haben am Mittwochabend in Borna (Am Wilhelmsschacht) eine Schwarze Yamaha geklaut. Zuvor stellt der Besitzer sein Motorrad gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab. Er sicherte das Fahrzeug mittels eines Lenker- und eines Bremsscheibenschlosses und begab sich anschließend in das Geschäft. Als er gegen 19 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, bemerkte er, dass das Motorrad vermutlich gestohlen worden war und informierte die Polizei. Der Eigentümer vermutet, dass das Motorrad aufgeladen wurde, beispielsweise auf einen Hänger oder in einen Transporter. Es entstand ein Stehlschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Das Motorrad ist eine schwarze XV750 Virago dem amtlichen Kennzeichen L-UF 756. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, den unbekannten Tätern oder zum Verbleib des Motorrads geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

