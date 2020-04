Borna: So geht die Sanierung der Vereinshäuser voran

Borna

Das Vereinshaus in der Röthaer Straße dürfte demnächst fertig sein. Dort seien noch nur Nacharbeiten nötig, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Im Vereinshaus in der Schulstraße sind zudem die Arbeiten am ersten Bauabschnitt beendet.

Bornaer Modellbahner nutzen das Vereinshaus

Die beiden Nutzer des Gebäudes in der Röthaer Straße haben ihr Domizil bereits wieder in Beschlag genommen. Dazu gehört neben dem Modelleisenbahnverein Borna, der wegen der Sanierung des Gebäudes Ende des Jahres auf die Durchführung seiner traditionellen Ausstellung zwischen Weihnachten und Silvester verzichten musste, auch der Traditionsverein der Feuerwehr. Der hatte seine historischen Fahrzeuge bereits vor einiger Zeit wieder im Vereinshaus abgestellt.

Brandschutz in der Schulstraße

Jetzt stehen noch kleine Arbeiten an, so Luedtke. Aber auch die stehen im Zeichen von Corona, was konkret bedeutet, dass die Firmen nicht mit voller Kapelle anrücken. Die Oberbürgermeisterin: „Auch da haben die Mitarbeiter Probleme mit der Kinderbetreuung.“ Am Vereinshaus in der Schulstraße, das neben dem Schülerfreizeitzentrum der Kindervereinigung Leipzig auch den Regionalverband der Kleingärtner Borna/ Geithain/ Rochlitz beherbergt, ist mittlerweile der erste Bauabschnitt beendet. Dort stand der Einbau neuer Brand- und Rauchschutztüren sowie die Schaffung zweier separater Rettungswege an. Automatische Brandmelder und eine Hausalarm-Anlage komplettieren die Modernisierung des Brandschutzes in dem Gebäude, in dem die Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiative (ESI) Leipzig in Corona-freien Zeiten ihren Bürgertreff betreibt.Jetzt, so Oberbürgermeisterin Luedtke, wird die Sanierung in einem anderen Teil des Gebäudes aus den 70er-Jahren fortgesetzt.

Energieeinsparung in den Bornaer Vereinshäusern

Die Kosten für die Sanierung der beiden Vereinshäuser in der Röthaer und der Schulstraße schlagen mit 800 000 Euro beziehungsweise 2,1 Millionen Euro zu Buche. Künftig sollen hier bis 25 Prozent Energie eingespart werden können.

