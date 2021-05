Borna: So kalt wie lange nicht – der April an der Wetterstation Wyhra 

Wyhra

Am 1. April schnellte die Quecksilbersäule auf dem Thermometer auf über 20 Grad. „Auf exakt 20,6 Grad Celsius“, sagt Stefan Ladisch. Es war die höchste Temperatur, die der Betreiber der privaten Wetterstation im Benndorfer Weg am Ortsrand von Wyhra im letzten Monat gemessen hat. Von da an ging es gewissermaßen bergab. „Es war der kälteste April in Wyhra seit 2004.“ In diesem Jahr hatte der studierte Maschinenbauingenieur mit dem Faible für Statistik und Messgrößen mit seinen Wetteraufzeichnungen begonnen.

Sechs Grad Durchschnittstemperatur im April

Die Durchschnittstemperatur lag im vergangenen Monat in dem Bornaer Ortsteil bei sechs Grad. Ladisch: „Das sind 2,5 Grad weniger als im langjährigen Mittel.“ An 13 Tagen gab es Frost und das keineswegs nur nachts. Üblich sind acht Frosttage im April. Die tiefste Temperatur wurde am 26. April gemessen – minus 5,2 Grad um 6 Uhr. Noch kälter war es allerdings vor Jahresfrist gewesen, als er an einem Apriltag minus sieben Grad registriert hatte.

Höchsttemperatur von fast 30 Grad

Durch den kühlen April ist die Natur auch in Wyhra etwas zurückgeblieben. „Das merken die Pflanzen schon“, erklärt Stefan Ladisch mit Blick auf die Zurückhaltung etwa von Frühblühern. Dass der April als Übergangsmonat eine Zeit großer Temperaturschwankungen ist, macht der Hobby-Meterorologe mit Blick auf die Statistik klar. Den wärmsten April hatte es in Wyhra, wo seine Station auf einer Höhe von 155 Meter über dem Meeresspiegel steht, vor drei Jahren gegeben. „Da hatten wir eine monatliche Durchschnittstemperatur von 12,7 Grad.“ Die höchste von ihm in Wyhra registrierte Temperatur im vierten Monat des Jahres hatte er mit 29,8 Grad im Jahr 2012 gemessen.

Voriger April war viel zu trocken

War der April 2020 viel zu trocken, sah es in diesem Jahr aus der Perspektive der Landwirte besser aus. Mit 360 Liter pro Quadratmeter lag die Regenmenge bei 95 Prozent des langjährigen Mittels.

Etwas sonniger als üblich

Zudem war es im April 2021 etwas sonniger als normalerweise. 180 Sonnenstunden bedeuten 120 Prozent über dem Normalwert. Vor zwölf Monaten allerdings leistete die Sonne gewissermaßen Überstunden. Damals hatte sie mehr als 300 Stunden über Wyhra gelacht – 300 Prozent über dem langjährigen Mittel.

Von Nikos Natsidis