„Plane mit, regiere mit“ hieß es zu DDR-Zeiten. Vorgeblich jeder konnte mitreden bei Entscheidungen von mehr oder weniger großer Bedeutung. Eine Parole oder besser gesagt eine Phrase, denn allzu weit her war es damit bekanntlich nicht. In Borna gibt es jetzt den Versuch, den Slogan mit Leben zu füllen – mit einer Bürgerumfrage zur Verkehrssituation in der Innenstadt. „Am Schluss machen wir, was die Mehrheit will“, verspricht Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke).

Auch Besucherparkplätze im Fokus

Konkret geht es um die Innenstadt, womit ein Gebiet gemeint ist, das sich mit der Sachsenallee im Norden, der Leipziger Straße im Osten sowie der Wettinstraße, Bahnhofstraße, Mühlgasse, Hausgasse und Grenzstraße abgrenzen lässt. Ein Areal, in dem in Borna in der Tat alle Verkehrsarten miteinander konkurrieren und auch kollidieren. Es geht um den Verkehr mit Auto und Fahrrad ebenso wie um Fußgänger, Stadtbus oder auch Elektromobil. Nicht zu vergessen Menschen mit Behinderungen, für die barrierearme Erreichbarkeit innerstädtischer Ziele sehr wichtig ist. Im Fokus sind auch Parkplätze für Besucher.

Zugleich sei aber klar, dass nicht für alle Verkehrsteilnehmer eine optimale Lösung gefunden werden kann. Letztlich gehe es um Kompromisse und die Abwägung durchaus gegensätzlicher Interessen, so Luedtke weiter.

Straßenzustand in Borna soll bewertet werden

An der Befragung können nicht nur Einwohner der Stadt, sondern auch Leute von außerhalb mit Arbeitsplatz in Borna teilnehmen. Wissen wollen die Fragesteller, wie die Veränderung der Verkehrssituation in der Innenstadt in den letzten zehn Jahren bewertet wird, aber auch, welches Verkehrsmittel die Teilnehmer üblicherweise wählen, wenn sie in der Innenstadt zu tun haben. Bewertet werden sollen auch der Straßenzustand und das öffentliche Parkplatzangebot sowie das Busangebot in der Woche sowie an Wochenenden. Gefragt wird nach dem Zustand von Fuß-und Radwegen, Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern und der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

Verbesserungsvorschläge gesucht

In der Bürgerbefragung geht es nicht zuletzt um Gefahrenpunkte für Fußgänger und Fahrradfahrer. Außerdem bitten die Befrager um Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtzentrum. Wissen wollen sie auch, was den Bürgern an der gegenwärtigen Situation gefällt.

Bornaer schreiben das Konzept selbst

Die Ergebnisse sollen professionell ausgewertet werden und in Diskussionen mit Bürgern und Gewerbetreibenden einfließen. Luedtke: „Die Bürger schreiben das Verkehrskonzept also mit.“ Ob es dann auch eins zu eins umgesetzt wird, ist dennoch nicht ganz klar. Das letzte Wort in der Sache hat der Stadtrat.

Befragung im Internet

Die Befragung soll demnächst auf der Internetseite der Stadt zu finden sein. Außerdem lässt sie sich im Web aufrufen.

