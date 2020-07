Borna: So sollen in Zukunft die Bäume der Stadt besser geschützt werden

Borna

Die Stadt Borna bekommt eine Baumschutzssatzung. Allerdings erst, wenn das novellierte Sächsische Naturschutzgesetz in Kraft getreten ist. Darauf hat sich der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung verständigt. Vorausgegangen waren Diskussionen, inwieweit eine spezielle Satzung zum Schutz der Bäume überhaupt nötig ist.

Herausforderungen für den Gehölzbestand in Borna

In der Begründung des Beschlussantrages der CDU heißt es, der Gehölzbestand in Borna sei vielfältigen neuen Herausforderungen ausgesetzt. Handlungsbedarf ergebe sich auch aus der zunehmenden Bautätigkeit in der Stadt und dem damit verbundenen Bedarf an gerodeten baugerechten Flächen. Zu Erhaltung „eines ausgewogenen ökologischen Gleichgewichts zwischen den Bedürfnissen der Umwelt und den Menschen“ seien klare Regeln und Schutzmechanismen für die Umwelt erforderlich.

5000 Bäume in Borna

In Borna gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung aus dem Jahr 2018 etwa 5000 Bäume, zu denen noch Bäume in Wäldern und Parkanlagen kommen. Oft handelt es sich dabei um Linden, die als resistente Stadtbäume gelten sowie um Platanen und Ahorn. Nadelbäume finden sich in Borna hingegen kaum – mit Ausnahme des Bereichs zwischen dem Breiten Teich und der Wyhra, etwas weiter weg vom Straßenrand.

Bornaer CDU und sächsische Grüne sind sich einig

Mit ihrem Vorstoß liegt die Bornaer CDU-Stadtratsfraktion auf einer Linie mit den sächsischen Grünen. Erst kürzlich hatte deren Landesvorstandssprecher Norman Vogler nach einer digitalen Sitzung des Landesparteirates erklärt, dass Städte und Gemeinden den Baumschutz wieder eigenständig regeln sollten. Die entsprechenden Vorgaben waren unter der früheren CDU/FDP-Regierung gelockert worden.

Von Nikos Natsidis