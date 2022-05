Borna: Stadt darf Grundstück für Betriebsfachschule kaufen

Borna

Am Ende waren es keine fünf Minuten. Dann hatte der Bornaer Stadtrat am Donnerstagabend doch einstimmig grünes Licht für den Kauf des Grundstücks des ehemaligen Amtsgerichts und des Polizeireviers gegeben. Vor dem Beschluss war das Thema in einer nicht öffentlichen Sitzung behandelt worden. Damit kann die Stadt Borna den Grundstückskauf vollziehen, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke).

90 Prozent des Geldes stammt aus Fördertöpfen

Vor Wochenfrist waren im Stadtrat noch Zweifel an der Sicherheit des Projektes aufgekommen, mit dem die Stadt Geld aus dem 40-Milliarden-Euro-Fonds der Bundesregierung zur Abfederung der Folge des Kohleausstiegs nutzen will. Geplant ist, auf dem Grundstück eine Berufsfachschule für Pflegeberufe und einen Betriebskindergarten zu errichten. Der finanzielle Gesamtumfang des Projekts beläuft sich auf zwölf Millionen Euro, wovon 90 Prozent aus Fördertöpfen stammen sollen.

Fördermittel können 2023 beantragt werden

Der Kauf der Immobilie soll jetzt zügig abgeschlossen werden. Derzeit läuft die europaweite Ausschreibung für ein Planungsbüro, das die Unterlagen für das (Um-)Bauvorhaben erarbeiten soll. Frühestens im nächsten Jahr kann die Stadt dann nach Angaben von Oberbürgermeisterin Luedtke die nötigen Fördergelder beantragen.

Für den Betrieb der Pflegefachschule hat die Sana-Klinik Interesse signalisiert. In einer Übergangsphase soll das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in das einstige Gerichtsgebäude einziehen.

Von Nikos Natsidis