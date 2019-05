Borna

Der Bornaer Stadtrat hat sich auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Goldenen Stern von einem antisemitischen Text im Bornaer Stadtjournal (BSJ) distanziert. Das Ganze geschah nach der regulären Sitzung in einer gesonderten Zusammenkunft.

Dabei ging es um einen Artikel im BJS, in dem unter der vorgeblichen Erklärung eines Bornaer Straßennamens antisemitische Inhalte verbreitet wurden. Sebastian Stieler (CDU-Fraktion) begründete den Antrag mehrerer Stadträte zur Einberufung der Sondersitzung, mit dem sich die Stadt von Rassismus und Antisemitismus distanzieren sollte. Es gehe um ein „weltoffenes Borna“.

Im Bornaer Stadtjournal erschien kürzlich ein antisemitischer Text. Der Stadtrat hat sich davon nun offiziell distanziert. Quelle: LVZ

Graichen : Wir putzen Stolpersteine in Borna

Linken-Fraktionschefin Graichen erklärte, für sie und ihre Fraktionskollegen sei das selbstverständlich. Sie verwies auf die alljährliche Teilnahme vieler Linker am Stolpersteinputzen am 9. November sowie das Gedenken an die Toten auf dem jüdischen Friedhof kürzlich am 8. Mai. Dann verließ sie zum Entsetzen der restlichen Stadträte, deren Reihen sich allerdings bereits zuvor beträchtlich gelichtet hatten, wie alle anderen Linken den Tagungsort.

Linken-Fraktionschefin Ines Graichen verwies auf die alljährliche Teilnahme vieler Linker am Stolpersteinputzen am 9. November. Quelle: Jens Paul Taubert

Die verbliebenen zwölf Stadträte von BfB, CDU sowie SPD und FDP stimmten dem Antrag einstimmig zu, mit dem sich der Stadtrat vom dem „menschenverachtenden Äußerungen“ im BJS, wie es im Beschlussantrag heißt, distanziert.

Areal am Breiten Teich soll Sandfläche bekommen

Außerdem wurden im Stadtrat die Weichen für die Entwicklung des Areals am Breiten Teich gestellt. So soll dort eine zusammenhängende Sandfläche für die Errichtung von drei Volleyballfeldern entstehen. Das ist das Ergebnis der Arbeit eines Ausschusses, der vor knapp zwei Jahren gebildet wurde.

2017 hatte es erheblichen Widerstand gegen die Pläne des Discounters Aldi gegeben, an der Ecke Sachsenallee/Am Breiten Teich einen neuen Markt zu errichten, um im Gegenzug die beiden vorhandenen Filialen in der Lausicker und der Deutzener Straße zu schließen.

Volleyball am Breiten Teich in Borna

Die drei Volleyballfelder erhalten eine feste und zwei demontierbare Netzanlagen, so dass die Anlagen für Beachsoccer und andere Sportarten genutzt werden können. Die Sandfläche soll zum Schutz vor Tieren eingefasst werden. Vorgesehen ist zudem die Installation von Trimm-Dich- und Parcours-Stationen.

Gedacht ist auch an Stellflächen für so genannte Foodtrucks und Veranstaltungszelte sowie eine öffentliche Toilette. Die Kosten für die Umsetzung der Umgestaltung des Areals belaufen sich auf 900.000 Euro, allerdings netto, wie es in der Beschlussvorlage heißt, der der Stadtrat zugestimmt hat.

Sportanlagen in der Witznitzer Straße in Borna

Genau daran hatte Linken-Fraktionschefin Ines Graichen ihre Kritik an den Plänen festgemacht. Es sei nur von Grobkosten die Rede, „das können auch 1,2 Millionen sein“. 400 Meter weiter gebe es Sportanlagen, auf denen die Nutzer ohne Umkleidekabinen und Toiletten trainieren müssten, so die Linken-Fraktionsvorsitzende mit Blick auf die Anlagen auf dem Witznitzer Hartplatz. Ihr Fraktionskollege Lutz Lettau erklärte, das Areal werde großenteils verwaisen.

Maic Staudacher (Bürger für Borna/BfB) zeigte sich über den Vorstoß von Graichen, die eine Zurückweisung des Beschlusses in den Bauausschuss beantragt hatte, überrascht. Auch die Linken seien in alle Diskussionen miteingebunden worden. Sylvio Weise ( CDU) forderte, den Beschluss „als Bekenntnis der Stadt“ zu betrachten, das Areal so umzugestalten, ohne dass damit alles detailliert festgelegt wird.

Fünf Stadträte verlassen den Bornaer Stadtrat

Sebastian Stieler (CDU-Fraktion), der jüngste der insgesamt 26 Stadträte, verabschiedete sich offiziell aus dem Stadtrat. Er war vor zehn Jahren erstmals gewählt worden und tritt bei der Stadtratswahl am Sonntag nicht mehr an. Das gilt auch für Günter Kolbusa ( SPD/FDP-Fraktion), den früheren Bürgermeister Lutz-Egmont Werner (Freie Wähler Borna) sowie Gerhard Artelt und Nicole Benndorf (beide SPD-FDP-Fraktion). Allerdings dürften sie dennoch noch ein allerletztes Mal in der Verantwortung stehen – bei einer Stadtratssitzung, die jetzigen Planungen zufolge am 27. Juni stattfinden soll.

