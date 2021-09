Borna: Stadtrat stimmt für Verkauf an Surfpark-Investoren

Borna

Die Stadt Borna verkauft zehn Hektar am Bockwitzer See für die geplante Errichtung eines Surfparks. Nach emotionaler Debatte stimmten 15 Stadträte bei der Sitzung am Donnerstagabend im Stadtkulturhaus für den Verkauf an die in Gründung befindliche Firma Stoke, fünf lehnten die Veräußerung ab. Die Projektentwickler wollen nach eigenen Angaben einen sogenannten Wavegarden errichten: In dem Betonbecken am nordwestlichen Ufer sollen künstliche Wellen erzeugt werden und so ein Paradies für Surfer entstehen.

Gegen die Pläne regt sich Widerstand. Sächsische Naturschutzverbände haben juristische Schritte gegen das 28-Millionen-Euro-Vorhaben angekündigt, da sie negative Folgen für das benachbarte Naturschutzgebiet Bockwitzer See befürchten. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) wies darauf hin, dass man sich mit dem Vorhaben erst am Anfang befinde. „Das Verfahren zur Änderung des bestehenden Bebauungsplanes, in dem alle Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger beteiligt werden, wird sich erst noch anschließen.“

Von Simone Prenzel