In Borna soll es künftig an allen Schulen Trinkbrunnen geben. Das hat der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung beschlossen. Er folgte damit einem Vorschlag des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa).

Geld für Brunnen im nächsten Haushalt

Konkret soll geprüft werden, inwieweit an den Grundschulen in Borna-Nord und Neukirchen sowie am Teichgymnasium Trinkbrunnen oder -anlagen installiert werden können. Zugleich soll die Stadt den Trinkbrunnen an der Dinterschule reparieren. Das Geld dafür soll im Haushalt 2021/22 eingeplant werden.

Trinkbrunnen für wiederverwendbare Flaschen

Das KiJuPa, das vor zwei Jahren gewählt wurde, hatte seinen Antrag damit begründet, dass sich durstige Schüler nur schwer auf den Unterricht konzentrieren können. Durch einen Trinkbrunnen könnten sie wiederverwendbare Trinkflaschen in der Schule auffüllen und auch ohne Flasche Wasser trinken. Das sei gerade in heißen Sommern wie in den letzten Jahren besonders wichtig. Wasser auf der Toilette zu trinken, sei nicht sehr hygienisch.

Vorbild USA

Vorbild für die Installation von Trinkbrunnen an den Bornaer Bildungseinrichtungen sind die USA. Dort gebe es Brunnen an den Schulen, was den Verbrauch vieler Plasteflaschen verhindere.

