Borna: Stalker versetzt Bewohner im Pestalozzi-Kinderhaus in Angst

Angst und Hilflosigkeit im Bornaer Pestalozzi-Kinderhaus. Dort sorgt seit Wochen ein junger Mann für große Unruhe. Er hatte mehrfach die Autos von Mitarbeitern beschädigt. Zudem stalkt er eine Bewohnerin des Kinderheims. Die Polizei scheint machtlos zu sein.

Es war am zweiten Wochenende im November, als die Autos zweier Heim-Mitarbeiter mit einem Schraubenzieher zerkratzt wurden. Eine Woche später tauchte der Mann, zu diesem Zeitpunkt noch ein Unbekannter, wieder auf dem Parkplatz vor dem Kinderheim in der Johann-Sebastian-Bach-Straße auf. Diesmal, so Heimleiterin Urte Fischer, „wurden vier Autos mit Farbe besprüht“. Das Ergebnis war erneut erheblicher Sachschaden, auf dem die Mitarbeiter sitzen bleiben dürften.

Wache am Buß- und Bettag gestanden

Deshalb standen die jungen Bewohner des Heims am Buß- und Bettag Wache hinter dem Zaun des Gebäudes. Und tatsächlich. Der junge Mann, der aus Leipzig kommt, tauchte erneut auf. Bevor es den Mitarbeiter gelang, ihn festzusetzen, hatte er aber erneut zugeschlagen. Er zerkratzte einen Neuwagen. Heimleiterin Fischer: „Das Auto hatte gerade einmal sechs Kilometer auf dem Tacho.“

Die Polizei nahm den jungen Mann später in Empfang – und setzte ihn später in den Zug. Begründung: Er gilt als behindert und ist somit schuldunfähig. Nicht erst seither sind Mitarbeiter und Bewohner des Kinderhauses in Angst.

Das Kinderheim wurde für den Täter, der aus Leipzig stammt, zur Zielscheibe, weil dort auch eine junge Frau zu Hause ist. Beide hatten sich vor anderthalb Jahren im Internet kennengelernt. Sie 19 Jahre alt und ebenfalls behindert. Üblicherweise ziehen junge Leute im Kinderheim mit 18 Jahren aus. Mittlerweile wird die 19-Jährige weitgehend abgeschirmt, sagt die Heimleiterin, die sich mit ihren Mitarbeitern hilflos fühlt.

Die Leiterin des Kinderhauses Urte Fischer fühlt sich dem Stalker hilflos ausgeliefert. Quelle: Andreas Döring

Hilflosigkeit im Kinderheim in Borna

Auch, weil es von Seiten der Polizei heißt, dass die „keine Handhabe“ in der Angelegenheit hat, wie Polizeikommissar Philipp Jurker von der Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Anfrage erklärt. Es sei zwar ermittelt worden; weil der Beschuldigte aber wegen seiner Behinderung als schuldunfähig gilt, seien die Ermittlungen eingestellt worden. Jurke räumt ein, dass der junge Mann das Heim quasi stalkt. „Aber solange nichts passiert, können wir nichts machen.“ Und weiter: „Das ist unbefriedigend.“

Heimleiterin Fischer ist wie ihre Mitarbeiter besorgt. Die älteren Bewohner wurden über die besondere Situation informiert. Generell aber versuche das Team, insgesamt 30 Mitarbeiter, die 35 Kinder und Jugendliche betreuen, seine Sorgen nicht auf die Kinder zu übertragen. Zudem hat sich Urte Fischer an Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) mit der Bitte gewandt, dass sie sich dafür stark macht, dass die Polizei öfter mit ihren Streifenwagen vor Ort ist.

Verunsicherung im Pestalozzi-Kinderhaus bleibt

An der Hilflosigkeit der Verantwortlichen im Pestalozzi-Kinderhaus ändert das nichts. Besonders die Nachtschicht ist verunsichert, sagt die Heimleiterin. Zudem gab es am Montag einen anonymen Tipp, dass der junge Mann, der als Täter identifiziert wurde, wiederkommen wird.

Von Nikos Natsidis