Weil er mit einem Stein die Scheibe eines Einkaufsmarktes in Borna demolierte, fasste ihn die Polizei: Der 44 Jahre alte Mann gab am Mittwoch, 0.30 Uhr, an, kein Einbrecher zu sein. Er lasse lediglich seine Wut an dem Geschäft in der Leipziger Straße aus.

Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs

Das allerdings machte die Sache in den Augen der Beamten nicht besser und die Konsequenzen nicht geringer. Der unter Alkoholeinfluss stehende Täter kassierte eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs und sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

