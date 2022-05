Borna/Neukirchen

Die Straße des Friedens im Bornaer Ortsteil Neukirchen zwischen Wyhraer und Nenkersdorfer Straße wird gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung des Schmutz- und Abwasserkanals, die der Abwasserzweckverband Espenhain vornehmen lässt.

Wie die Bornaer Stadtverwaltung mitgeteilt hat, gilt die Sperrung ab 9. Mai. Der überörtliche Verkehr wird in Richtung Flößberg und über die Bundesstraße 176 umgeleitet. Die Arbeiten sollen Anfang Juli beendet sein. Dann rückt die Baustelle weiter in die Nenkersdorfer Straße vor, heißt es in der Information weiter.

Von LVZ