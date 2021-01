Borna: Suche nach Kandidaten für das Jugendparlament pausiert

Borna

Die Suche nach Kandidaten für ein neues Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) in Borna liegt vorerst auf Eis. Eine nahezu unvermeidliche Folge von Corona. Ursprünglich wollte Inya Tinko Rabold bis zu Beginn der Winterferien neue Interessenten für die Mitarbeit in dem Gremium finden, das in Borna seit 2008 existiert.

Videokonferenz geplant

„Es soll eine Videokonferenz geben“, erklärt der städtische Jugendreferent, der das parlamentarische Nachwuchsgremium betreut. Die klassische Vorarbeit vor der Neuwahl des KiJuPa war in den letzten Monaten pandemiebedingt allerdings nicht möglich. Bereits im Sommer hatte sich herausgestellt, dass es an Mädchen und Jungen fehlt, die zu einer Kandidatur bereit wären. Bis zu 20 junge Leute können für das KiJuPa kandidieren, aus denen dann 15 Kinder- und Jugendparlamentarier gewählt werden. Mindestens zehn Kandidaten aber wären gebraucht worden, die sich bis Mitte September hätten melden müssen.

Letzte Wahl war 2018

2018 waren 18 junge Leute gewählt worden, von denen sich einige im Laufe der Zeit verabschiedeten. Rabold hofft, dass die aktuell zehn jungen Leute im Alter zwischen 13 und 20 Jahren, die das aktuelle KiJuPa bilden, vorerst bei der Stange bleiben und ihre Legislaturperiode verlängern. Die haben immerhin das Recht, im Stadtrat zu sprechen und Anträge zu stellen. Gewählt werden können junge Leute, die in Borna wohnen, aber auch Auswärtige, die in der Stadt zur Schule gehen.

Lehrer werden gebraucht

Die Idee des KiJuPa habe sich aber keineswegs überlebt, macht der Jugendreferent klar. Um dafür Werbung zu machen, „brauchen wir aber die Lehrer“ und im Endeffekt auch eine gewisse Normalisierung an den Schulen. In jedem Fall „soll es in diesem Jahr eine Wahl geben“.

Von Nikos Natsidis