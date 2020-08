Borna: Thüsac-Busse nehmen jetzt Fahrräder mit

Borna

Kostenloses WLAN haben die in Sachsen rollenden Busse der ThürSac seit einigen Monaten an Bord. Jetzt gibt es auf zwei Linien einen neuen Service: Fahrräder können mitgenommen werden. Damit kommt das in Altenburg ansässige Verkehrsunternehmen den Wünschen von Pendlern und Ausflüglern entgegen.

Das Rad fährt mit – gut für Berufspendler wie Ausflügler

„Die Fahrrad-Mobilität spielt eine immer größere Rolle in der persönlichen Mobilität eines jeden Einzelnen“, sagt Unternehmenssprecher Thomas Hermann. Darauf reagiere man mit dem neuen Angebot des Fahrrad-Transports. Seit Beginn der Sommerferien können auf der PlusBus-Linie 258 Borna – Lobstädt – Deutzen – Regis-Breitingen – Ramsdorf – Lucka Bikes mitgenommen werden. Die Busse schaffen Umstiegsmöglichkeiten zur S-Bahn nach und von Leipzig. Fahrrad-Träger wurden zudem an das Heck jener Busse montiert, die auf der Linie 271 Borna – Lobstädt - Neukieritzsch – Groitzsch – Pegau verkehren. Auf diese Weise, so Hermsdorf, könne im Berufsalltag, in der Freizeit oder einfach auf der „letzten Meile“ das Fahrrad zum Einsatz kommen. „Nicht zuletzt ist das für uns ein persönlicher Beitrag für unsere Umwelt.“ Die ersten Tage zeigten, dass Radler die neuen Möglichkeit bereits vereinzelt nutzten. Jetzt müsse sich das Ganze, das durchaus so etwas sei wie ein Feldversuch, vor allem herumsprechen.

Träger am Bus kann fünf Bikes aufnehmen

Ein Fahrradträger bietet Platz für fünf Fahrräder. E-Fahrräder können aus technischen Gründen nicht mitgenommen werden. Für die Mitnahme ist eine Extrakarte erforderlich, die beim Fahrer zu lösen ist. Im Landkreis kostet beispielsweise eine Zone 1,30 Euro. Für zwei Zonen sind 2,50, für drei Zonen 3,50 Euro zu zahlen. Die Nutzer hängen ihr Bike selbst mit dem Vorderrad in den Träger ein und befestigen es zusätzlich am Hinterrad. Wie die Mitnahme funktioniert und was es dabei zu beachten gibt, erfahren die Fahrgäste auf der Homepage.

Von Ekkehard Schulreich