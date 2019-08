Borna

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Bornaer Feuerwehr am Montag Nachmittag gegen 16 Uhr in die Schulstraße in Borna gerufen. Vor Ort stellte sich voraus, dass das Geschehen (noch) weniger dramatisch war als befürchtet. Ein auf dem Herd vergessener Topf hatte in einer Wohnung im vierten Obergeschoss zu einer Rauchentwicklung geführt, die allerdings erheblich war und das gesamte Mietshaus betraf.

Borna : Starker Rauch im ganzen Haus

„Ein Mieter hatte sein Essen auf dem Herd vergessen. Er war nicht zu Hause“, beschrieb Einsatzleiter Rico Lengefeld die Situation. Kameraden hätten, nachdem man sie zuerst auf eine falsche Wohnung verwiesen habe, den Topf vom Herd genommen und auf das Fensterbrett gestellt. Zu einem Brand sei es nicht gekommen. Wasser zum Löschen habe man nicht einsetzen müssen, so dass es auch zu keinen Beeinträchtigungen und Schäden gekommen sei. Statt dessen habe man das Gebäude intensiv belüftet.

In Wohnung befanden sich zwei Hunde

Verletzt wurde nach Feuerwehr-Angaben niemand. Allerdings, so Lengefeld, hätten die Einsatzkräfte ein kleines Problem gehabt: In der betroffenen Wohnungen hielten sich zwei Hunde auf, davon ein sehr großer. Letzterer habe das Eingreifen nicht so lustig gefunden, aber man sei mit dem Tier zurecht gekommen.

Von Ekkehard Schulreich