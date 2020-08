Borna

Es ist das Ende einer langen Familientradition. Ende des Jahres gehen in der Bäckerei Brand in der Deutzener Straße 47 in Borna die Lichter aus. Oder besser gesagt – der Backofen. Den Familienbetrieb mit Filialen in Neukieritzsch und Deutzen sowie früher auch in Regis-Breitingen wird es dann nicht mehr geben. Dabei ist das Unternehmen mit 14 Beschäftigen gesund und lebensfähig. „Wir sind nicht pleite“, stellt Christine Drews, sozusagen die Seniorchefin, klar. Trotzdem gibt es ein ganzes Bündel an Gründen, die für den Schlussstrich unter der Brandschen Backgeschichte gesorgt haben.

1980 ehemalige Bäckerei in Borna übernommen

Die hatte im Jahr 1980 begonnen, im Jahr der Olympischen Spiele in Moskau. Es waren Gudrun und Rudolf Brand, die die vormalige Bäckerei Schleife übernahmen. Die heutige Deutzener Straße hieß seinerzeit noch Paul-Krause-Straße, benannt nach einem kommunistischen Stadtverordneten in Borna. Tochter Christine, gelernte Unterstufenlehrerin, quittierte ihren Dienst in der Volksbildung und stieg ins Geschäft der Eltern ein. Ungelernt zwar, aber im Laufe der Jahrzehnte mit immer mehr Ahnung vom Bäckereigeschäft. Schließlich übernahm sie das Geschäft endgültig, nachdem ihr Bruder Matthias Brand 2004 die Segel gestrichen hatte. Der hatte den Laden zehn Jahre zuvor von den Eltern übernommen. Mittlerweile führt Christines Tochter Susann Gabriel die Geschäfte. „Ich bin froh, dass ich meine Mutter an der Seite habe“, sagt die gelernte Bäckereifachverkäuferin.

Susann Gabriel und Christine Drews in der Bäckerei Brandt. Quelle: Nikos Natsidis

Kein Kundenmangel in Borna und Neukieritzsch

Aber der Familienbetrieb stößt an seine Grenzen. Längst sind auch die anderen Familienmitglieder in die tagtäglichen Arbeitsgänge involviert. Vater Frithjof Drews fährt Ware aus, Schwiegersohn Maik Gabriel legt nach seinen Arbeitstagen bei der Kell (Kommunalentsorgung Leipziger Land) immer wieder Hand an eine der Maschinen in der Backstube, wenn dort etwas zu reparieren ist. Aber obwohl die Läden weder in Borna noch an den anderen Standorten über mangelnde Kundschaft klagen müssen, lässt sich die Frage nach notwendigen Neuinvestitionen von den beiden Geschäftsfrauen eben nicht guten Gewissens und leichten Herzens mit Ja beantworten. „Da geht es nicht um 10 000 Euro“, sagt Christine Drews mit Blick auf den notwendigen Kauf einer neuen Backmaschine.

Bürokratie wird zunehmend zum Ballast

Was den beiden Frauen aber auch die Lust auf eine Fortführung des Geschäfts nimmt, ist die zunehmende Bürokratie. Wenn etwa die zuständige Behörde bemängelt, dass auf einem Etikett bei der Beschreibung der Zutaten von „Ei“ die Rede ist. Behördlich korrekt hätte dort „Eigelb“ stehen müssen. Oder die leidige Bonpflicht, deretwegen in der Bäckerei auch für das kleinste Brötchen ein ordentlicher Kassenbon, selbstverständlich auf teurem Thermopapier, ausgedruckt werden muss.

Datenschutz und Standgebühr

Eine Liste, die Susann Gabriel und ihre Mutter mühelos verlängern könnten. Etwa beim Datenschutz. Um eine bestellte Torte ausliefern zu können, werden logischerweise Kundendaten wie der Name und die Telefonnummer benötigt. Und die müssen verwaltet und datengeschützt werden. „Wir haben dafür eine Firma beauftragen müssen.“ Wenig wertgeschätzt fühlt sich Chefin Gabriel auch, wenn sie eine Standgebühr zahlen muss, weil sie regelmäßig mit einem Auto in Borna-Südwest Lebensmittel verkauft. Dort gibt es bekanntlich seit Jahren keine Kaufhalle mehr.

Bäckerei wird umgebaut

Erschwerend kommt hinzu, dass Christine Drews aus gesundheitlichen Gründen die Reißleine ziehen muss. „Ich habe eine Mehlstaub-Allergie“, so ziemlich das letzte, was sich bei der Arbeit in einer Bäckerei gebrauchen lässt. „Der Arzt hat mir prophezeit, dass ich später mal eine Sauerstoffflasche benötige.“ Aussichten, deretwegen zum Jahresende Schluss ist. Tochter Susann Gabriel will nicht mehr allein weitermachen. Die zweifache Mutter plant mit ihren 36 Jahren einen beruflichen Neustart. Bis Silvester sind die Mitarbeiter noch in Lohn und Brot. Später werden die Räume in der Deutzener Straße 47 umgebaut, und das Kapitel Bäckerei wird zur Erinnerung.

Von Nikos Natsidis