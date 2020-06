Borna

Kriminelle suchten in der Nacht zum Freitag die Schule zur Lernförderung in Borna heim. Ein Sicherheitsdienst bemerkte gegen 3 Uhr den Einbruch in die Bildungseinrichtung in der Luckaer Straße. Was gestohlen wurde, war laut Polizei am Morgen noch unklar. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von es