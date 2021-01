Borna

Am Freitagnachmittag haben Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes am Wilhelmsschacht in Borna die Polizei alarmiert. Unbekannte hatten aus den Herren- und Behindertentoiletten des Marktes jeweils Spülkästen und die Desinfektionsständer abgebaut und gestohlen. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich im Bornaer Revier in der Grimmaer Straße 1a melden.

Von lvz