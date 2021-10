Borna

Eine Unfallflucht in Borna beschäftigt die Polizei. Zu dem Unfall, der beim Ein- oder Ausparken geschah, sucht sie Hinweise möglicher Zeugen.

Ein unbekannter, vermutlich roter oder dunkelroter Wagen, streifte in der Lausicker Straße in Borna in Höhe des Grundstücks Nummer 7 einen parkenden Opel Astra. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Die Karambolage geschah am 6. Oktober zwischen 6 und 14.35 Uhr. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefon 03433/2440).

Von es