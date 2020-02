Borna

Zeugen sucht die Polizei zu einem Parkplatz-Rempler in der Bornaer Innenstadt: Ein Mann stellte 18.45 Uhr seinen BMW vor der Filiale der Deutschen Bank am Markt ab. Während er Geld abhob, touchierte ein anderer Wagen den BMW. Er verursachte eine Delle und entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Revier (Telefonnummer 03433/2440).

Von es