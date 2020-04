Borna

Karambolage in einer Waschanlage in Borna: Drei PKW passierten am Sonnabend aufgereiht die Anlage des Waschparks, als bei der Trocknung ein Malheur geschah. Der erste Wagen blockierte, vermutlich wegen des eingelegten Ganges. Die beiden folgenden Fahrzeuge wurden aufgeschoben. Es entstand nach Polizeiinformationen ein leichter Sachschaden an allen drei Fahrzeugen.

